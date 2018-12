'Kiều nữ' miền Tây điều hành đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng

Người đàn bà cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Sài Gòn

Nguyễn Thị Khéo lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an An Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi) cùng bảy người khác về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn, được tổ chức tinh vi, núp bóng công ty kinh doanh phần mềm và du lịch, do Khéo tổ chức và điều hành.

Theo hồ sơ, năm 2003 Khéo tròn 20 tuổi, rời vùng quê nghèo ở thị xã Tân Châu (An Giang) sang Campuchia tìm cơ hội đổi đời. Ban đầu, cô ta làm việc tại các casino. Sau khi học lỏm tiếng Anh kha khá, cô gái có trình độ lớp 5 xin làm thuê cho công ty sản xuất phần mềm tin học.

Tháng 3/2014, một người bạn làm thuê chung giới thiệu Khéo với Phùng Văn Quảng và Robet Tao (không rõ lai lịch, địa chỉ). Hai người này chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng ở Campuchia; đang cần người mở rộng chi nhánh tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Quảng và Tao giao nhiệm vụ cho Khéo điều hành khâu nhận, rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc cho trang ibet789.com và 12macau.com tại Việt Nam, máy chủ đặt ở Campuchia. Công việc đặt cược, cá cược trên mạng đã có bộ phận khác lo. Khéo cần nhờ người mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam.

Khi con bạc chuyển tiền đặt cược vào tài khoản, Khéo rút chuyển vào tài khoản của Quảng và Tao. Hàng ngày, cô ta báo cáo công việc vào mail của hai người này. Mỗi tháng, "kiều nữ" được trả công từ 750 đến 1.000 USD trên từng tài khoản đã lập.

Để che mắt cơ quan chức năng, cô gái quê An Giang lập Công ty Asian Livetech (đặt tại tầng 17 của cao ốc ở quận 7, TP HCM) với ngành nghề kinh doanh phần mềm và du lịch. Khéo về quê nhờ nhiều người thân mở hàng loạt tài khoản. Trong đó, Trương Văn Diệu (anh bà con của Khéo) mở 8 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau ở TP HCM. Người đàn ông này chỉ làm nhiệm vụ đến TP Châu Đốc hoặc thị xã Tân Châu rút và chuyển tiền theo yêu cầu của em gái, mỗi tháng được trả công 18 triệu đồng.

Khám xét công ty của Khéo, cơ quan chức năng thu giữ nhiều chứng từ liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài ra, hàng xóm, bạn bè của Khéo ở An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, Bến Tre cũng tham gia công việc này, nhận lương 5-7 triệu đồng mỗi tháng. Theo lời dặn, sau khi thực hiện các giao dịch tại ngân hàng, những người này chụp ảnh các hóa đơn, chứng từ gửi cho Khéo qua mạng Zalo rồi phải xóa tin nhắn và hóa đơn trong ngày.

Người chơi phải tạo tài khoản trên hai trang web và nộp tiền vào mới có thể tham gia đánh bạc, cá cược. Làm ăn uy tín, chi trả tiền nhanh gọn, không bao lâu, công ty của Khéo thu hút hàng nghìn con bạc trên cả nước tham gia.

Lượng tiền giao dịch quá lớn, được trả lương hàng chục nghìn USD mỗi tháng, Khéo đổi đời từ cô gái thôn quê thành đại gia. Có tiền cô ta mua thêm bằng đại học để nâng cao đẳng cấp. Nhằm đánh bóng tên tuổi, nữ đại gia thường chi mỗi lần hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo khó.

Đầu năm 2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô lớn trên mạng Internet thông qua hai trang trên với lượng tiền giao dịch rất lớn. Qua xác minh, đường dây tại Việt Nam do Khéo cầm đầu. Công ty phần mềm, dịch vụ quảng cáo mà Khéo lập tại Việt Nam thực chất là công ty con của tập đoàn chuyên tổ chức đánh bạc tại Campuchia.

Cảnh sát khám xét nhà một "chân rết" trong đường dây đánh bạc do Khéo gây dựng, điều hành tại Việt Nam. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 12/5/2017, Công an An Giang phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá đường dây này. Khéo cùng nhiều đàn em lần lượt bị bắt tạm.

Theo cơ quan điều tra, các chân rết mà Khéo tạo dựng đã mở 97 tài khoản tại các ngân hàng. Đến khi bị phát hiện, số tiền mỗi người rút và chuyển cho Khéo 50 - 300 tỷ đồng. Tổng các tài khoản trên thực hiện giao dịch gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó, từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2017, Diệu đã nhận và chuyển cho em gái gần 300 tỷ đồng. Riêng số tiền mà các con bạc chuyển đến 10 tài khoản do "kiều nữ" đứng tên gần 30 tỷ đồng và 30.000 USD...

Cửu Long