Kiến nghị điều tra bổ sung vụ Nguyễn Hữu Tín giao đất cho Vũ 'Nhôm'

TP HCMCáo buộc cựu Phó chủ tịch UBND Nguyễn Hữu Tín chủ mưu giao đất "vàng" cho Phan Văn Anh Vũ và gây thiệt hại hơn 800 tỷ đồng là không có căn cứ, theo luật sư.

Bản kiến nghị vừa được luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang - bào chữa cho bị can Nguyễn Hữu Tín (62 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM) gửi đến TAND TP HCM và các cơ quan tố tụng.

Theo luật sư, quá trình điều tra ông Tín thành khẩn khai báo và thừa nhận sai khi ký ban hành chủ trương cho thuê đất, bán chỉ định nhà công sản 15 Thi Sách (quận 1) cho Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 (do Vũ "Nhôm" làm giám đốc). Tuy nhiên, ông Tín không có tư lợi trong việc này, mà xuất phát từ công văn chỉ đạo của Bộ Công an, do Thứ trưởng Trần Việt Tân ký, có nội dung "hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh".

Ông Tín và ông Kiệt lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công an.

Ông Tín thực hiện theo, đồng thời chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (ông Đào Anh Kiệt làm giám đốc) và các cơ quan tham mưu. Đây là việc hành chính công vụ, chứ không phải ông Tín chỉ đạo các bị can thực hiện hành vi phạm tội. Giữa ông Tín và các bị can khác hoàn toàn không bàn bạc để thực hiện.

Về thiệt hại của vụ án, luật sư cho rằng, tiền giá trị quyền sử dụng đất chưa thu hồi được chứ không phải không thu hồi được. Hơn nữa, đất 15 Thi Sách đã được cơ quan điều tra kê biên đưa vào quản lý nên giá trị quyền sử dụng đất không bị mất. Ngoài ra, cáo trạng xác định ông Tín và đồng phạm gây thiệt hại hơn 6,7 tỷ đồng (Công ty Bắc Nam được khấu trừ chi phí bồi thường vào tiền thuê đất trái pháp luật) là không có căn cứ vì các cơ quan chức năng đã yêu cầu công ty của Vũ "Nhôm" nộp bổ sung số tiền này.

Ông Tín và Đào Anh Kiệt (62 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường), Trương Văn Út (nguyên Phó phòng quản lý đất đai của Sở này), Nguyễn Thanh Chương (nguyên Trưởng phòng đô thị UBND TP HCM) và Lê Văn Thanh (nguyên Chánh văn phòng UBND TP HCM) sắp bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 BLHS 2015, khung hình phạt 10-20 năm tù.

Bảo vệ bị can Đào Anh Kiệt, luật sư Nguyễn Thành Công kiến nghị TAND TP HCM trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì căn cứ buộc tội chưa rõ ràng.

Ông Kiệt bị cáo buộc có hành vi tham mưu để ông Nguyễn Hữu Tín ký ban hành chủ trương, quyết định cho Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 thuê đất, bán chỉ định nhà. Nhưng công văn 48 ngày 2/12/2014 của Sở về việc "Trình UBND TP HCM những việc vượt quá thẩm quyền" hoàn toàn không có nội dung đề xuất, tham mưu: "Chỉ định bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất và chỉ định cho Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 thuê đất số 15 Thi Sách" như nhận định của cơ quan điều tra.

Luật sư Công cho rằng, hành vi của các bị can đều xuất phát từ các công văn của Bộ Công an - là văn bản hành chính cá biệt, mang tính mệnh lệnh, chỉ đạo trực tiếp đối với UBND TP HCM. "Cáo trạng của VKSND Tối cao không đề cập và nhận định tính pháp lý của các công văn mà ông Trần Việt Tân ký là thiếu sót, chưa đánh giá và xác định sự thật khách quan của vụ án", luật sư nêu.

Dự án khu phức hợp ở số 15 đường Thi Sách. Ảnh: Thành Nguyễn.

Ngoài ra, trong bản kiến nghị dài gần 20 trang, luật sư Công đề nghị cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của Sở Tài chính trong việc tham mưu, đề xuất khấu trừ tiền bồi thường tài sản... vào tiền thuê đất một năm của Công ty Bắc Nam 7, giám định bổ sung kết luận giám định tư pháp của Bộ Tài chính ngày 3/6 xác định lại thiệt hại trong vụ án...

Liên quan đến việc sử dụng tài liệu trong quá trình bào chữa, luật sư cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải "mật" một số tài liệu nhằm làm rõ sự thật khách quan của vụ án.

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, từ năm 2014 đến 2016, ông Nguyễn Hữu Tín cùng Võ Anh Kiệt và các bị can khác đã thực hiện hành vi trái pháp luật khi bán, cho thuê khu nhà công sản 15 Thi Sách. Hậu quả của vụ án là Công ty Bắc Nam 79 được khấu trừ tiền bồi thường vào thuê đất hơn 6,7 tỷ đồng, gây thiệt hại thêm 802 tỷ đồng giá trị quyền sử dụng đất do chưa thu hồi được.

Ông Tín và đồng phạm tạo điều kiện cho Vũ "Nhôm" và đối tác xây công trình 18 tầng bán, cho thuê hơn 114 khách hàng trong và ngoài nước thu hơn 1.033 tỷ đồng. "Đến nay, việc xử lý hậu quả là rất khó khăn phức tạp và sẽ tiếp tục gây thiệt hại cho nhà nước về tiền bạc, thời gian công sức của những người giải quyết hậu quả...", cáo trạng nêu.

Liên quan đến những sai phạm trong việc chuyển giao dự án này, Phan Văn Anh Vũ đã bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt mức án 15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Trần Việt Tân nhận 36 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

