Không khóa cửa khi ngủ, người đàn bà bị cưỡng bức

Ngày 28/6, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) khởi tố bị can, bắt Đặng Trung Bá (47 tuổi) về tội Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Theo hồ sơ, một đêm cuối tháng 6, Bá trên đường đi uống rượu trở về nhà đã phát hiện người phụ nữ hàng xóm ngủ một mình không khóa cửa. Bá lẻn vào khống chế nhằm hiếp dâm song bị chống cự. Không thực hiện được đến cùng hành vi đồi bại, Bá cướp điện thoại trước khi bỏ chạy.

Hôm sau, Bá bị bắt khi đang trốn tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Nghi phạm đã có gia đình, kinh tế khó khăn.