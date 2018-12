Khởi tố vụ án bảo mẫu hành hạ trẻ ở Đà Nẵng

Bảo mẫu ở Đà Nẵng tát trẻ vì 'biếng ăn'

Chiều 23/5, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố hình sự bà Đinh Thị Hồng người có hành vi bạo hành với nhiều trẻ tại cơ sở mầm non do bà này làm chủ ở phường Chính Gián, quận Thanh Khê. Trước đó, công an đã khởi tố vụ án với tội danh Hành hạ trẻ em.

Khởi tố vụ án bảo mẫu tát mặt trẻ ở Đa Nẵng Video ghi cảnh bà Hồng đánh trẻ.

Một điều tra viên cho biết, bà Hồng có dấu hiệu phạm vào khoản 2, điều 140 Bộ luật Hình sự 2015. Do có hành vi hành hạ từ hai người trở lên, người này đối mặt với án phạt tù từ một đến ba năm.

Trước đó sáng 21/5, mạng xã hội loan truyền hai video và nhiều hình ảnh ghi cảnh bảo mẫu đặt bé trai trên nền nhà, liên tục đổ thức ăn vào miệng bé. Một hình ảnh khác cho thấy bảo mẫu dùng hai tay nắm vào đầu để nhấc bổng một bé khác.

Một phụ huynh xem video phát hiện con mình bị bạo hành đã báo công an phường Chính Gián. Bà Hồng bị mời về trụ sở công an làm việc và khai nhận hành vi.

Bà Hồng giải thích do bé trai 28 tháng tuổi biếng ăn nên bà phải đặt nằm ngửa dưới sàn, dùng chân khống chế. Trong lúc bức xúc, bà đã tát vào mặt bé. Riêng hình ảnh nhấc bổng cháu bé 12 tháng tuổi, bà nói do bé bị ghẻ, phải nắm vào đầu đưa ra ngoài khi bị nôn trớ.

Bé trai 12 tháng tuổi bị bà Hồng bạo hành. Ảnh: F.B.

Công an quận Thanh Khê đã phối hợp với gia đình đưa 14 bé đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Bà Hồng có bằng cao đẳng sư phạm mầm non, được UBND phường cấp phép thành lập nhóm trẻ từ tháng 5/2013. Nhóm trẻ này đã bị UBND phường Chính Gián rút giấy phép, đóng cửa.

Đà Nẵng hiện có hơn 1.000 nhóm trẻ độc lập, dẫn đến việc khó quản lý. Sáng nay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố lập đề án hỗ trợ nhóm trẻ tư thục độc lập trên địa bàn. Thành phố sẽ dành một khoản kinh phí để hội thực hiện.