Khởi tố vụ án 10 kg heroin dạt vào bờ biển

Quảng NamBội đội biên phòng khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma tuý để điều tra 26 bánh heroin (10 kg) dạt vào bờ biển, ngày 13/12.

Khởi tố 10 kg heroin dạt vào bờ biển 26 bánh heroin dạt vào bờ biển Quảng Nam. Video: Đắc Thành.

Việc khởi tố nhằm làm rõ nguồn gốc, quá trình vận chuyển ma túy và nhiều nội dung liên quan, thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho hay.

Trước đó, sáng 30/11, ông Mai Văn Hùng (xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ) trong lúc đi dọc bờ biển nhặt phế liệu đã phát hiện một can nhựa dạt vào bờ cách mép nước khoảng 10 m. Can màu vàng, dung tích 20 lít, nhiều ốc, sò bám xung quanh. Nắp can không còn, phía dưới đáy khoét một lỗ vuông bị kín, chứa nhiều gói trông giống bánh kẹo.

Bánh heroin có in chữ Trung Quốc. Ảnh: Đắc Thành.

Những gói này hình chữ nhật, bên trong bọc giấy màu vàng, phía ngoài bọc nylon in một vòng tròn có chữ Trung Quốc. Ông Hùng nghĩ đây là bánh kẹo nước ngoài trôi dạt lâu ngày không còn ăn được nên đổ tất cả xuống biển.

Chiều cùng ngày, người dân địa phương nhặt được tổng cộng 26 gói trên bị sóng đánh dạt vào bờ. Nhà chức trách xác định đây là heroin, tổng trọng lượng hơn 10 kg.

Ngoài Quảng Nam, người dân Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cũng nhặt được ma túy dạt vào bờ biển. Từ ngày 30/11 đến 3/12, 33 kg ma tuý được cơ quan chức năng thu giữ. Tất cả đều được bọc nhiều kín bằng nhiều lớp nylon để trong các can, thùng nhựa.