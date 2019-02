Khởi tố nhóm buôn ma tuý cầm súng cố thủ trong ôtô

Sau 4 tiếng đối đầu với khoảng 300 cảnh sát, Tuấn và Trung phải buông vũ khí, lần lượt ra hàng.

Ngày 25/2, Công an Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thành Trung (34 tổi, trú huyện Hương Sơn), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú thị xã Kỳ Anh) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo điều 250 và 106 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, khoảng 15h ngày 15/2, Trung, Tuấn và Phước lái ôtô bán tải không biển số và chiếc Fortuner biển Gia Lai, chở gần 10 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp, chạy trên quốc lộ 8A từ cửa khẩu Cầu Treo xuôi về trung tâm huyện Hương Sơn.

Phút đầu hàng của những kẻ buôn ma túy cầm súng, lựu đạn cố thủ Phút đầu hàng của Trung và Tuấn.

Nhà chức trách dùng một xe tải hạng nặng chắn giữa quốc lộ 8A để chặn bắt, song xe của Trung bất ngờ đổi hướng, rẽ vào quốc lộ 8C để về thị trấn Phố Châu. Trong lúc này, chiếc Fortuner do Phước điều khiển rẽ theo hướng khác đi vào xã Sơn Quang. Lao vào một trại lợn, Phước rời xe chạy lên núi.

Biết bị bốn ôtô hoá trang của cảnh sát truy đuổi, Trung phóng bỏ chạy khoảng 5 km với tốc độ hơn 80 km/h. Đến đường liên xã Sơn Lâm và Sơn Giang (huyện Hương Sơn) thì tông vào xe Inova của công an rồi lao xuống ruộng. Trung và Tuấn ngồi trong xe chốt cửa, cầm súng cố thủ.

Tuấn bị cảnh sát khống chế. Ảnh: Đ.H

Hơn 300 công an cùng bộ đội biên phòng vây ráp, thuyết phục hai người này buông súng. Người dân quanh khu vực được lệnh di dời.

Kết thúc 4 tiếng "gan lỳ" trước vòng vây của cảnh sát, Tuấn và Trung lần lượt buông vũ khí, ra hàng. Đến sáng hôm sau, Phước cũng gọi điện xin đầu hàng.