Khởi tố chủ nợ cầm gậy tre đánh chết người vay tiền

Khi anh Tuyên tới nhà để giải quyết khoản nợ 35 triệu đồng, Minh đã xô xát, tấn công.

Ngày 10/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng với Vũ Văn Minh (32 tuổi) về tội Giết người.

Hai tháng trước, anh Nguyễn Thọ Tuyên (49 tuổi) vay Minh 70 triệu đồng, hứa trả sau 8 ngày. Hết ngày hẹn, bị Minh liên tục nhắc, anh Tuyên trả 35 triệu đồng, số còn lại xin khất.

Chiều 27/4, anh Tuyên tới nhà Minh giải quyết nợ nần và xảy ra to tiếng. Trong lúc xô xát, anh Tuyên bị Minh cầm gậy tre tấn công khiến tử vong.

Minh từng có một tiền án về tội Cướp tài sản, có quan hệ họ hàng với nạn nhân.