Khó tạm giữ người nước ngoài vi phạm

TP HCMLượng người nước ngoài vi phạm đang tăng nhưng công an không được tạm giữ, không có nơi tạm giữ, còn trung tâm bảo trợ xã hội hạn chế tiếp nhận.

Thực trạng này được thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn (Đội trưởng đội xử lý vi phạm người nước ngoài - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP HCM) nêu với Đoàn đại biểu Quốc hội tại buổi làm việc ngày 25/2, về tình hình thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính trong 5 năm qua.

TP HCM hiện có nhiều trường hợp người nước ngoài lang thang, cơ nhỡ, không xác định được nhân thân. Trong khi chờ xác minh, công an không được tạm giữ - theo quy định tại Điều 112 Luật xử lý vi phạm hành chính, mà phải đề xuất với trung tâm bảo trợ xã hội tạm đưa vào đây. Tuy nhiên, các trung tâm cũng hạn chế tiếp nhận.

Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn tại buổi làm việc hôm nay. Ảnh: Trung Sơn.

Ngoài ra, lượng người nước ngoài vi phạm pháp luật tại TP HCM ngày càng tăng qua các năm. Việc giữ người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm hình sự cũng rất phức tạp. "Với những người vi phạm nhưng chưa củng cố được chứng cứ để khởi tố, nếu công an thả ra họ dễ bỏ trốn, nhưng nếu muốn giữ lại thì không có chỗ tạm giữ", thiếu tá Tuấn nói.

Hiện, Bộ Công an có hai cơ sở lưu giữ người nước ngoài vi phạm trong thời gian chờ trục xuất ở phía Bắc và phía Nam. Với lượng người nước ngoài vi phạm bị trục xuất ngày càng tăng, hai cơ sở này đang quá tải. Mặt khác, thủ tục hành chính đưa người nước ngoài vào đây rất nhiêu khê. Do vậy, ông Tuấn kiến nghị Bộ Công an cho Công an TP HCM lập nơi tạm giữ, thậm chí đề xuất có nơi tạm giữ đặc thù dành cho người nước ngoài.

Trả lời lo ngại của một số đại biểu Quốc hội về vấn đề "ăn - chia" trong xử lý vi phạm hành chính, thượng tá Lê Mạnh Hà (Phó phòng tham mưu Công an TP HCM) nói, đối với lĩnh vực CSGT, Công an thành phố đã có nhiều biện pháp để phòng chống tiêu cực như trang bị ghi âm, ghi hình khi thực thi nhiệm vụ; lập các tổ công tác theo dõi các tổ tuần tra, định vị khu vực tuần tra. Các sự việc có phản ánh đều được tiếp nhận và xử lý khá nhanh.

Thông tin thêm, Trung tá Nguyễn Trọng Sơn (Phó Phòng CSGT - PC08) cho biết, hiện Bộ Công an, Công an TP HCM và cả Phòng PC08 đã thành lập các tổ công tác mật phục các chiến sĩ tuần tra trên đường, nếu có hành vi "cưa đôi", tổ công tác sẽ lập biên bản xử lý ngay.

Gã "ăn xin xuyên quốc gia" Benjamin Holst trên đường Hoàng Sa, gần cầu Công Lý (quận 3, TP HCM). Ảnh: Facebook.

Theo đại tá Dương Văn Phóng (Phó Giám đốc Công an TP HCM), công tác phòng chống tiêu cực luôn được Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố quan tâm. Đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, giáo dục, tăng cường kiểm tra, giám sát, mở đường dây nóng ở tất cả đơn vị trực thuộc. "Nếu có sự việc xảy ra chúng tôi xử lý rất nghiêm và rất nhanh, không để kéo dài", ông Phóng nói.

Tại buổi khảo sát, Công an TP HCM cũng nêu ra một số khó khăn, vướng mắc như: tình trạng cho thuê căn hộ chung cư để hoạt động mại dâm, ma tuý, "bay lắc", tội phạm công nghệ cao... khiến việc quản lý lưu trú rất khó khăn. Còn việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính quá hạn tạm giữ bị "tắc" gần 2 năm qua do pháp luật hiện hành quy định thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (thuộc diện đối tượng phải tịch thu) của Công an tỉnh, thành thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an. Công an thành phố đã kiến nghị vấn đề này nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết (Phó Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM) cho rằng, kinh tế ngày càng phát triển dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề trong quản lý trật tự xã hội. Nhiều người lợi dụng một số điều khoản pháp luật chưa rõ, chưa kĩ để phạm pháp. Bên cạnh đó, các quy định pháp luật dù nhiều nhưng có những quy định chưa đáp ứng thực tiễn, có những nội dung chưa rõ, chưa quy định, có vấn đề quy định nhưng khó thực hiện, hoặc nhiều vấn đề mới chưa được đề cập.

Bà Tuyết đề nghị Công an thành phố tập hợp tất cả những điều bất cập, vướng mắc để Đoàn đại biểu Quốc hội gửi Chính phủ, các bộ ngành liên quan và kiến nghị một số vấn đề đối với UBND thành phố, HĐND thành phố.

Trung Sơn