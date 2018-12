Khai quật tử thi, phát hiện tội ác giết chồng của người vợ

Chiều 23/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Nhân (54 tuổi, trú tại xã Dương Đức, huyện Lạng Giang) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Lạc (53 tuổi, chồng của bị can Nhân).

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo điều tra, tối 28/7, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà ông Lạc rồi im bặt. Sáng hôm sau, bà Nhân đi làm đồng về và bỗng dưng mời một số người sang chơi.

Lúc đó, ông Lạc vẫn nằm trên chõng tre ngoài phòng khách. Mọi người hỏi thăm thì bà Nhân cho hay, chồng uống rượu say về nên ngủ chưa dậy.

Sau đó, bà Nhân đến lay chồng dậy nhưng ông Lạc đã tử vong. Thiếu phụ trung niên nức nở khóc rồi cùng gia đình làm tang lễ cho chồng.

Tuy nhiên, người thân phát hiện trên người ông Lạc có vết bầm tím ở chân và tay, phía sau đầu bị móp nên nghi ngờ. Dù vậy, thi thể ông Lạc vẫn được chôn cất.

Từ trình báo của người thân về những dấu hiệu bất thường trên thi thể, cơ quan chức năng đã vào cuộc. Ngày 2/8, lực lượng giám định pháp y công an tỉnh Bắc Giang đã khai quật tử thi để khám nghiệm.

“Chúng tôi phát hiện những vết giống như bị điện giật trên người nạn nhân”, lãnh đạo công an tỉnh Bắc Giang cho hay. Ngay sau đó, bà Nhân được mời lên trụ sở để đấu tranh. Thiếu phụ này đã thừa nhận gây ra cái chết của chồng.

Bà Nhân khai, ông Lạc thường uống rượu và làm khổ vợ con. Chiều 28/7, sau khi uống rượu, ông Lạc quậy phá nên bà Nhân đã trói chồng lại. Trong lúc không làm chủ được mình, bà Nhân đã dùng dây điện chích vào người chồng đến khi ông Lạc bất động. Sau đó, bà ta dựng hiện trường giả giống một vụ đột tử.

“Sau nhiều ngày điều tra, đến nay chúng tôi xác định bà Nhân là nghi phạm duy nhất gây nên cái chết của ông Lạc”, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự tỉnh Bắc Giang cho biết.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Hoàng Việt

