Khai quật tử thi chôn 6 năm trước để tìm nguyên nhân cái chết

Bộ Công an đề nghị lật lại vụ án thiếu phụ treo cổ tự tử

Ngày 24/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức khai quật tử thi bà Đào Thị Hoa (57 tuổi) nguyên là kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành) đã chết 6 năm trước. Việc khai quật nhằm xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết của bà Hoa.

"Phía người thân bà Hoa nghi ngờ đây là vụ án mạng, không phải do tự tử treo cổ", cán bộ công an nói.

Để đảm bảo an ninh, cảnh sát lập hàng rào cách nơi khai quật hơn 100 m quanh nghĩa trang. Hai người đại diện cho phía gia đình là em trai ruột bà Hoa và bác ruột được ủy quyền vào khu vực khai quật để chứng kiến. Ở phía ngoài, hàng trăm người hiếu kỳ kéo tới để xem.

Lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận, tử thi khi được đưa lên khỏi mộ còn khá nguyên vẹn. Việc mổ xẻ được cán bộ pháp y làm cẩn thận.

Cảnh sát quây bạt (khoanh đỏ) để mổ tử thi. Ảnh: Hải Bình.

Theo hồ sơ, ngày 12/9/2012 bà Hoa (kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại đồi Động Nen ở xã Bắc Thành. Thời điểm này, đại diện gia đình ký vào giấy cam kết với nội dung "bà Hoa chết do tự sát (treo cổ)" nên Công an huyện Yên Thành chỉ khám nghiệm bên ngoài tử thi mà không giải phẫu để xác định nguyên nhân cái chết.

Công an khi đó kết luận không có dấu hiệu tội phạm xảy ra nên không khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, cuối năm 2017 người thân của bà Hoa viết đơn khiếu nại gửi Bộ Công an cho rằng bà Hoa bị giết và không đồng ý với quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Ông Ngô Sỹ Mỹ (chồng bà Hoa) cho hay, lúc xảy ra vụ việc nghĩ nông cạn rằng việc giải phẫu tử thi sẽ gây thêm tâm lý đau đớn nên không yêu cầu. Song sau đó ông nghi ngờ về một số dấu vết hiện trường như "chết trong tư thế treo cổ song lại quỳ dưới đất".

Bộ Công an sau đó đề nghị Công an tỉnh Nghệ An hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an huyện Yên Thành để điều tra lại.