Khách kiện chủ quán vì bị ngã

Trung QuốcTrương Quân yêu cầu chủ quán phải bồi thường dù anh ta tự ngã trong lúc chạy trốn nhằm quỵt tiền.

Phán quyết phúc thẩm ngày 7/9 của tòa án thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc xác định Trương Quân cùng 5 người bạn đi nhậu tại quán ăn vào sáng sớm ngày 3/4. Khoảng 2h30, nhóm Quân chờ lúc nhân viên không để ý đã chia ra bỏ chạy theo nhiều hướng nhằm quỵt tiền.

Bị ông bà chủ quán đuổi tới một ngã tư, Quân vấp ngã và bị thương, nằm viện 11 ngày với viện phí gần 7.000 nhân dân tệ. Ra viện, anh ta khởi kiện chủ quán với lý do đã đuổi bắt nên làm mình bị thương. Quân đòi bồi thường hơn 40.000 nhân dân tệ.

Tại phiên tòa, chủ tọa cho rằng nhóm 6 người của Quân có lỗi do không trả tiền mà bỏ chạy. Quân bị thương là do tự ngã chứ vợ chồng chủ quán chưa động vào người anh ta. Việc chủ quán đuổi theo cũng là để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình nên không bị coi là xâm phạm quyền lợi của nguyên đơn. Do đó, tòa bác yêu cầu đòi bồi thường của Quân do không có căn cứ cả về lý và tình.

Tòa tuyên bị đơn không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Quân phải trả án phí 250 nhân dân tệ.

Quốc Đạt (Theo China Court)