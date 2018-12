Khách đoạt mạng chủ nhà để quỵt tiền thuê phòng

Thẩm phán Mỹ đòi bồi thường 54 triệu USD vì chiếc quần thuê giặt

Sáng sớm 19/5/2016, Trần Vệ - kỹ thuật viên hình sự thuộc chi cục cảnh sát khu Phổ Đà, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) ra khỏi nhà đi làm. Con gái anh không quên dặn buổi tối về sớm vì hai mẹ con sẽ tổ chức sinh nhật cho bố tại nhà. Nhưng chỉ hai tiếng sau, khi đứng trong phòng khách căn hộ ở tầng 16 một tòa nhà chung cư, anh đã biết mình không thể thực hiện được lời hứa với con gái.

Đây là căn hộ rộng 120m2 với bốn phòng ngủ. Chủ căn hộ này là cô Chung, gần 40 tuổi. Ba trong bốn phòng đã được cho thuê với phòng khách và phòng bếp dùng chung. Khi cảnh sát đến nơi, trong nhà chỉ có hai người là Tiểu Thúy và Tiểu Mai, cũng là hai người báo án.

Mai cho biết, từ mấy ngày qua không thấy cô Chung đâu. Sáng 19/5 thức dậy bỗng thấy có mùi lạ, hai người đi tìm thì phát hiện mùi khó ngửi này từ trong phòng cô Chung lan ra.

Phòng của nạn nhân.

Cảnh sát phá cửa vào, thấy trên giường ngủ có một chiếc túi to màu xanh lam, trên giường và trên tường có rất nhiều vết máu. Người bị hại là cô Chung với nhiều vết thương do dao gây ra ở phần ngực và phần bụng. Cảnh sát sơ bộ nhận định nạn nhân chết do mất máu, đây là hiện trường thứ nhất của vụ án.

Đồ đạc trong phòng không có nhiều xáo trộn, chỉ có tủ quần áo bị mở ra, sau này được xác định là để lấy túi đựng thi thể. Những nơi khác không có dấu hiệu bị lục lọi. Két sắt ở dưới gầm giường không bị cậy phá, có thể tạm loại trừ khả năng giết người cướp của. Khóa cửa không bị phá, có nghĩa hung thủ có chìa khóa hoặc nạn nhân đã mở cửa phòng cho vào.

Trên bàn trà có một chai rượu vang đã uống hết hai phần ba, kết luận của pháp y sau đó cũng cho thấy nạn nhân đã uống nhiều rượu. Nhưng cảnh sát không thể khẳng định là nạn nhân uống một mình hay uống với ai, và nếu uống cùng người khác thì người đó có liên quan gì án mạng hay không.

Ngoài chiếc túi đựng thi thể và vết máu, cả gian phòng có vẻ đã được lau dọn sạch sẽ, không tìm thấy có vết máu bắn ra nơi khác. Tuy nhiên dưới nền nhà lại có một hàng dấu giầy đàn ông cỡ 40 đi từ cửa chính đi vào đến cửa sổ rồi lại đi ra. Người này nếu không phải hung thủ thì cũng liên quan rất lớn đến án mạng, vậy hắn quay lại lấy thứ gì, tại sao lại không lau sạch dấu giầy đi?

Chiếc két sắt cất tiền của nạn nhân vẫn còn nguyên.

Trong phòng khách có hai chiếc camera giám sát, nhưng nguồn điện của cả hai đều bị ngắt. Thời gian dừng lại của hai chiếc camera là 8h45 ngày 14/5, phù hợp với kết luận của pháp y về thời điểm tử vong của nạn nhân. Cho rằng hung thủ biết rất rõ tình hình trong phòng, cảnh sát tập trung điều tra trước tiên vào những người thuê trọ và người thường xuyên qua lại với cô Chung.

Ngoài Mai và Thúy còn có hai người thuê trọ khác là A Lưu và Tiểu Thanh, trong đó chỉ có A Lưu là đàn ông. Cảnh sát đến nơi làm việc tìm Lưu, nhưng phát hiện anh này cao tới 1m80, không thể đi cỡ giầy 40 được. Mọi người tại nơi làm việc của Lưu xác nhận ngày 14/6 Lưu vẫn đi làm bình thường. Khách thuê trọ duy nhất là đàn ông bị loại trừ, việc điều tra chuyển hướng sang quan hệ xã hội của cô Chung.

Cô Chung từng có cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm với A Bình. Hai người không có con chung, mới chia tay hơn hai năm trước. Tiểu Thúy cho biết, Bình cũng ở một căn hộ trong tòa nhà này nhưng ở tầng khác. Sau khi chia tay, Bình có quan hệ với nhiều phụ nữ, nhưng thỉnh thoảng vẫn vào phòng vợ cũ.

Chung cũng thường xuyên kết bạn trên mạng, một vài lần có một thanh niên chỉ ngoài hai mươi tuổi đến ngủ qua đêm. Do đây là vấn đề riêng tư cá nhân nên những người thuê trọ đều không can thiệp. Cho rằng Bình vẫn còn qua lại với vợ cũ nên khi biết Chung có quan hệ với trai trẻ có thể đã sát hại vì ghen tuông, cảnh sát liền tìm gặp Bình.

Bình tỏ ra rất bất ngờ trước cái chết của Chung, nhưng thái độ rất thẳng thắn khi trả lời các câu hỏi của cảnh sát. Bình thoải mái thừa nhận vẫn duy trì quan hệ với Chung, đồng thời thỉnh thoảng cũng đưa những phụ nữ khác về phòng mình. Ngày 14/5, Bình có ca trực ở công ty điện lực và kết quả điều tra cho thấy Bình cũng có chứng cứ ngoại phạm.

Sáng hôm sau, đội điều tra ngoại vi tìm thấy đôi giầy thợ điện cỡ 40 trong thùng rác ở cuối hàng lang tầng 16, hoa văn dưới đế giầy hoàn toàn giống vết giầy trong phòng nạn nhân. Vừa nghe thấy là giầy thợ điện, điều tra viên lập tức nghĩ ngay đến Bình và đến gặp một lần nữa. Bình nói có một đôi giầy thợ điện để trong tủ giầy ở ngoài cửa nhưng đã bị mất một tuần trước.

Sau khi xem xét kĩ dấu giầy, kĩ thuật viên hình sự Trần Vệ đưa ra giả thiết: Hung thủ cố ý lấy cắp giầy của Bình và đi vào phòng sau khi gây án để vu cho Bình, sau đó vứt giầy ngay ở thùng rác cuối hành lang cho cảnh sát dễ tìm thấy.

Theo nhận định của Trần Vệ, dấu giầy này do một người có cỡ chân nhỏ hơn để lại, vì cùng một đôi giầy nhưng khi đi vừa chân và đi rộng chân sẽ để lại dấu giầy có khác biệt nhất định.

Sau khi chứng kiến Trần Kiện làm thí nghiệm với những người cỡ chân nhỏ hơn cùng đi đôi giầy cỡ 40 và so sánh dấu chân, đội điều tra chấp nhận giả thiết này và mở rộng hướng điều tra sang những người khác. Khách trọ là đàn ông có bằng chứng ngoại phạm, Thanh và Mai cũng chứng minh được mình không có mặt ở nhà trọ ngày 14/5, chỉ có bằng chứng của Thúy là không vững chắc. Thúy nói hôm đó mẹ mình bị ốm nên phải đến viện chăm sóc từ sáng, nhưng không thể chứng minh được lời khai của mình.

Điều tra sâu hơn về Thúy, cảnh sát phát hiện Thúy từng có nhà cửa, chồng con đàng hoàng nhưng do ham mê bài bạc nên gia đình tan vỡ, tài sản cũng lần lượt ra đi. Thúy không có việc làm, phải đến đây thuê trọ, sống bằng 1.000 tệ anh trai cho mỗi tháng. Thúy còn có tật ăn cắp vặt. Cô Chung lắp camera tại phòng khách chính là vì để thói xấu này của Thúy.

Vài tháng trước, Thúy tìm được người thuê chung phòng là Mai, tiền phòng giảm bớt nhưng vẫn thường xuyên nợ tiền phòng cô Chung.

Tại cơ quan điều tra, Thúy đã phải khai nhận sự thật. Do cuộc sống túng quẫn, thường xuyên bị đòi tiền thuê nhà, Thúy ngày càng căm hận cô Chung. Bị doạ đến cuối tháng sẽ đuổi ra khỏi nhà vì nợ tiền không trả, Thúy lên kế hoạch giết cô Chung rồi vu cho Bình để không phải trả tiền nhà nữa.

16h ngày 20/5, hơn một ngày từ khi nhận được tin báo, vụ án đã phá. Các điều tra viên ngồi trong phòng họp, mỗi người cầm một bát mì ăn liền chúc mừng sinh nhật muộn Trần Vệ. Kĩ thuật viên hình sự 33 tuổi này cho rằng đây chính là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất của mình.