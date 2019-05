Khi bắt Thi, cảnh sát thu một số gói ma túy cùng nhiều súng, lựu đạn.

Mua bán ma túy Nghi can Thi tại cơ quan điều tra.

Trưa 8/5 tại khu rừng ở bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An) Công an Nghệ An bao vây, bắt Lô Văn Thi (56 tuổi), thu một khẩu súng colt, một khẩu súng bắn đạn hoa cải tự chế, một quả lựu đạn, nhiều viên đạn và một số gói ma túy.

Tang vật vụ án.

Trong thời gian trốn truy nã liên quan tới hành vi ma túy, Thi vào rừng lập lán, sắm "hàng nóng".

Đình Tỷ - Hải Bình