Kẻ trốn truy nã mang theo 3 khẩu súng

Tang vật vụ án.

Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) vừa bàn giao nghi can Nguyễn Tiền Lương (31 tuổi) cho Công an tỉnh Lào Cai để điều tra hành vi buôn bán ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Khoảng 17h30 ngày 26/9, kiểm tra xe bán tải biển Hà Nội do Lương lái, Công an huyện Hà Trung thu 150 viên ma túy tổng hợp, hai gói ma túy đá, 3 khẩu súng (2 khẩu K54, một khẩu súng bắn đạn bi) cùng 20 viên đạn.

Nghi can Nguyễn Tiền Lương tại cơ quan điều tra.

Nhà chức trách cho hay, Lương là nghi can chính trong vụ buôn bán 10 bánh heroin, đang bị Công an Lào Cai phát lệnh truy nã.

Lam Sơn