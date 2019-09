Bình DươngThấy ôtô đậu ven đường có cắm chìa khóa, Thắng lấy trộm tẩu thoát nhưng bị camera an ninh ghi hình.

Ngày 22/9, Nguyễn Văn Thắng (30 tuổi, quê Hậu Giang) bị Công an thị xã Tân Uyên bắt giữ để điều tra hành vi Trộm tài sản.

Kẻ trộm ôtô bị camera ghi hình Diễn biến vụ trộm.

Chiều hôm trước, anh Phạm Quốc Khải (34 tuổi, quê Bình Phước) đậu chiếc Toyota Vios trên đường ĐT 747B để vào trong công ty làm việc.

Phát hiện xe 5 chỗ có chìa khóa, Thắng đã lấy trộm. Diễn biến sự việc được camera an ninh ghi lại.

Khi kẻ trộm đang lái xe qua khu vực cầu vượt Sóng Thần thì bị Công an thị xã Tân Uyên phối hợp cùng Công an thị xã Dĩ An bắt giữ.

Nguyệt Triều