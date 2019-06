Kẻ trộm chó bị người dân vây đánh

Bị phát hiện trộm chó, Hiệp và đồng phạm lao vào tấn công chủ nhà, nhưng đã bị người dân bắt trói, bàn giao cho công an.

Khoảng 1h30 ngày 25/6, ông Nguyễn Thu Hải (50 tuổi, trú xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đang nằm ngủ thì nghe tiếng chó sủa. Dậy mở cửa đi ra ngoài sân, ông Hải phát hiện Nguyễn Thế Hiệp (35 tuổi) cùng một người khác đang trộm chó nhà mình.

Hiệp bị người dân dùng dây điện trói lại, bàn giao cho công an. Ảnh: Đ.H

Gia chủ hô hoán song bị hai tên trộm xông vào đánh, gây thương tích ở đầu. Nhiều người dân sống xung quanh tỉnh giấc, tới hỗ trợ ông Hải khống chế Hiệp, trói chân rồi gọi công an. Kẻ đi cùng lợi dụng đêm tối tẩu thoát.

Một số người sau đó bức xúc lao vào tấn công Hiệp. Tại hiện trường, nhà chức trách thu một con chó còn sống, một xung kích điện, súng tự chế và dao phục vụ cho việc trộm chó.

Công cụ trộm chó bị thu giữ. Ảnh: Đ.H

Công an xã Sơn Lộc đã bàn giao Hiệp cho Công an huyện Can Lộc để xử lý.