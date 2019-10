Kẻ sát hại tình nhân bị bắt

Hải DươngChiều 25/10, Công an huyện Ninh Giang bắt Đinh Thị Then (30 tuổi, trú xã Hồng Dụ, Ninh Giang) với cáo buộc giết người.

Then bị bắt khi đang lẩn trốn ở nhà mẹ đẻ, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang.

Theo cơ quan điều tra, Then và anh Bùi Ngọc Thành (40 tuổi, trú xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang) có quan hệ tình cảm. Gần đây Then phải đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang điều trị ít ngày.

Khoảng 21h ngày 23/5, hai người nói chuyện với nhau qua điện thoại, nảy sinh mâu thuẫn. Nửa đêm, Then tìm đến nhà người tình gọi cửa. Anh Thành vừa mở cửa đi ra thì bị Then dùng dao đâm 3 nhát vào ngực và nách.

Nghi can sau đó bỏ về nhà mẹ đẻ ở xã Đồng Tâm cho đến khi bị bắt. Tại cơ quan công an, Then thừa nhận hành vi giết chết anh Thành vì mâu thuẫn tình cảm.

Trước đó nhà chức trách nghi ngờ anh Thành bị kẻ trộm đột nhập lúc nửa đêm nên dậy mở cửa ra ngoài kiểm tra và bị đâm gục.