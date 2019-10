Kẻ phân xác người yêu sắp hầu tòa

TP HCMĐoạt mạng người yêu trong cơn ghen tuông rồi phân thành nhiều phần đem đi phi tang, Vũ Ngọc Hiếu sắp bị đưa ra xét xử.

Hiếu (30 tuổi, quê Gia Lai) dự kiến bị TAND TP HCM đưa ra xét xử vào ngày 17/10 về tội Giết người, Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, 10 năm trước, Hiếu từ quê vào TP HCM ôn thi và đậu vào ĐH Kinh tế TP HCM. Một năm sau thanh niên này quen và nảy sinh tình cảm với Nhi kém 2 tuổi (ở Bình Chánh).

Đến tháng 7/2017, cả hai phát sinh mâu thuẫn, thường cự cãi nên ít gặp nhau, chỉ nhắn tin qua lại.

Tối 31/5/2018 Nhi nhận lời đi ăn tối cùng Hiếu rồi về phòng trọ của anh ta ở quận Gò Vấp ngủ lại. Sau khi quan hệ tình dục cô gái nói với Hiếu về việc đã có bạn trai mới. Sợ Nhi đi lấy chồng gã nảy sinh ý định giết.

Rạng sáng hôm sau, lúc người yêu đang ngủ Hiếu bịt miệng, siết cổ cho đến khi chết. Kẻ này tiếp tục trói tay dán băng keo vào miệng nạn nhân rồi ngủ đến sáng.

Sợ bị phát hiện, sau khi đi ăn sáng về, Hiếu phân xác người yêu bỏ vào 11 túi nylon giấu trong tủ lạnh.

Vũ Ngọc Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồng Tuyết

Tối hôm đó Hiếu đi uống cà phê đến khuya sau đó về thu gom vật dụng cá nhân của người yêu rồi lấy xe của nạn nhân chạy đến nhà bạn ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Trên đường đi Hiếu vứt một số vật dụng của cô gái ở bãi đất trống.

Sau khi ngủ lại nhà người bạn một đêm Hiếu để lại xe máy của nạn nhân nhờ bán giúp rồi bắt xe buýt quay về TP HCM. Rạng sáng 4/6/2018, Hiếu đi bộ về phòng trọ lấy thi thể bỏ vào valy, thùng carton đưa lên xe của mình chạy trở lại nhà bạn ở Tây Ninh.

Khoảng 7h cùng ngày, Hiếu rủ bạn đi uống cà phê và hỏi "nhà có cuốc xẻng gì không cho mượn để chôn một món đồ". Khi anh này hỏi "chôn đồ gì" Hiếu không trả lời.

Về đến nhà, người bạn thấy Hiếu để trong nhà nhiều túi đồ bốc mùi hôi thối nên nghi ngờ. Khoảng 9h hôm đó, Hiếu để lại một số đồ vật, quần áo tại nhà bạn và chở thi thể đi vứt tại bãi đất trống ở khu vực huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Ngay sau khi Hiếu ra khỏi nhà, anh bạn đến Công an huyện Gò Dầu trình báo sự việc. Sau khi đi phi tang về Hiếu bị công an mời về trụ sở để làm việc. Tại đây, gã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ án sau đó được chuyển cho Công an TP HCM thụ lý. Ban đầu Hiếu thừa nhận động cơ giết cô gái là do ghen tuông. Tuy nhiên, gần một năm sau (hồi tháng 5), kẻ thủ ác thay đổi lời khai rằng, trước khi gây án có sử dụng ma túy đá bị ảo giác nên đã giết người. Song, cơ quan điều tra xác định, lời khai này của Hiếu là không có căn cứ và thể hiện thái độ quanh co, đối phó.

Tổng giá trị tài sản Hiếu cướp của nạn nhân là 87,6 triệu đồng.

Bình Nguyên