Nghệ AnLang Anh Tú (19 tuổi) cầm dao đe dọa cướp xe máy của một phụ nữ vừa đi về tới nhà.

Ngày 4/10, Tú bị Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) khởi tố bị can về tội Cướp tài sản.

Lang Văn Tú tại cơ quan điều tra.

Ngày 19/9, Tú lên cơn nghiện nhưng không có tiền nên mang theo dao phục tại đường làng ở xã Môn Sơn (huyện Con Cuông). Lúc này, chị Gấm một mình đi xe máy trở về nhà, vừa dựng xe tại cổng thì Tú xông tới dùng dao đe dọa, ép đưa xe.

Lo nguy hiểm tới tính mạng, chị Gấm phải trao chìa khóa xe. Hắn ta sau đó phóng xe đưa đi cầm cố lấy 2 triệu đồng.