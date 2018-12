Kẻ ngáo đá kề dao vào cổ khống chế thiếu nữ

Kẻ ngáo đá cầm dao khống chế nữ sinh giữa đường. Ảnh: Thanh Tuấn

Khoảng 16h ngày 26/1, Nguyễn Xuân Thịnh (26 tuổi ở TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) dùng dao nhọn kề vào cổ và khống chế một nữ sinh tại đường Duyên Hải (phường Duyên Hải, TP Lào Cai). Nhiều người chứng kiến khuyên ngăn Thịnh thả nữ sinh nhưng bất thành nên đã báo công an.

Ít phút sau, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Đội hình sự Công an thành phố đã hóa tranh trà trộn vào đám đông để tìm cơ hội khống chế Thịnh. Ngoài ra, lực lượng mặc sắc phục Công an liên tục thương thuyết để giãn sự chú ý với nạn nân đang bị siết cổ và đe dọa tính mạng bằng dao.

Trong quá trình khống chế nạn nhân, Thịnh yêu cầu lực lượng chắc năng điều ôtô để tẩu thoát. Lợi dụng khi Thịnh cùng con tin lên ôtô, các trinh sát hóa trang đã áp sát, tước vũ khí và giải cứu an toàn cho con tin.

Tại cơ quan công an, Thịnh khai sử dụng ma túy đá, sau đó bị ảo giác là có người đuổi đánh mình nên đã dùng dao nhọn uy hiếp một nữ sinh đi đường.

Nhà chức trách xác định, Thịnh nghiện ma túy đá và có một tiền án về tội cướp giật tài sản.

Thanh Phúc - Thanh Tuấn