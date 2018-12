Kẻ mới ra tù 12 lần ăn trộm xe máy trong một tháng

Ngày 16/10, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can, bắt Trần Văn Truyền (32 tuổi, trú phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) về tội trộm cắp tài sản. Liên quan vụ án, Nguyễn Chung Kết (33 tuổi, trú tại Thanh Hóa) bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Truyền (bên trái) và Kết tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ, Truyền từng có hai tiền án liên quan tới trộm cắp tài sản và ma túy mới ra tù. Bằng thủ đoạn lợi dụng người dân dựng xe máy khi đi làm ven đường hoặc trước ngõ nhưng thiếu quan sát, trong tháng 9 Truyền đã ăn trộm 12 xe máy.

Truyền khai tang vật sau khi trộm được Truyền tẩy xóa số khung, số máy rồi đưa ra Thanh Hóa nhờ Nguyễn Chung Kết tiêu thụ.

Cảnh sát đã thu được 8 xe máy để làm thủ tục trả lại cho bị hại.