Kẻ mang ba tiền án chuyên phá cửa nhà trọ

Khi chủ nhà trọ đi vắng, Quyền dùng kìm phá khóa, đột nhập và đánh cắp máy tính, điện thoại, ví tiền.

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa khởi tố bị can đối với Đặng Danh Quyền (28 tuổi, trú thành phố Vinh) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, Quyền từng có ba tiền án liên quan tới Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

Gần đây, Quyền mãn hạn tù trở về địa phương, nhưng không tu chí làm ăn mà thường lân la tới các khu nhà trọ ở thành phố Vinh để tìm sơ hở, bẻ khóa và đột nhập nhằm đánh cắp tài sản.

Trong tháng 3, Quyền đã ba lần bẻ khóa các phòng trọ lấy đi hai máy tính, một iPad, một đồng hồ đeo tay, hơn ba triệu đồng của các nạn nhân. Bị bắt hồi tháng 4, nghi can còn khai thêm cuối năm 2018 hai lần cắt khóa các phòng trọ để lấy hai máy tính xách tay, điện thoại đắt tiền và các vật dụng khác.

Tài sản trộm được, Quyền thường bán rẻ cho tiệm cầm đồ, lái xe ôm hoặc những người không quen biết.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.