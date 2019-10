Kẻ làm công tham gia vụ trộm hơn 9 tỷ đồng

Vĩnh LongBiết vợ chồng bà chủ cũ có nhiều tài sản, Đặng Văn Đoàn, 40 tuổi, cùng ba đồng phạm lên kế hoạch đột nhập biệt thự.

Nghi can Đặng Văn Đoàn. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 30/10, Công an tỉnh Vĩnh Long đã phát thông báo truy tìm Đặng Văn Đoàn (ở xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ). Đây là nghi can thứ 4 trong vụ trộm hơn 9 tỷ đồng trong căn biệt thự ven quốc lộ 57 (huyện Long Hồ).

Theo điều tra, ngày 4/12/2018, trong lúc vợ chồng bà Nguyễn Thanh Hương (41 tuổi) đi vắng, kẻ gian đã đột nhập nhà của gia đình, vô hiệu hóa nhiều camera an ninh, lấy 3,3 tỷ đồng, 70 lượng vàng và nhiều tài sản khác.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Đoàn đã tham gia vụ trộm cùng với ba đồng phạm. Đoàn cao khoảng 1,65 m, dáng người mập, nước da đen, có nốt ruồi cách 3 cm trên sau đầu mày trái, từng làm công cho gia đình bà Hương (kinh doanh nông sản).

Hơn 20 ngày sau vụ đột nhập, Hồ Đức Thiện (33 tuổi, quê Nghệ An) bị cảnh sát bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Kon Tum, thu giữ 400 triệu đồng. Thiện là kẻ trực tiếp đột nhập vào nhà phá két sắt và bị camera ghi hình. Sau đó, hai nghi can Trần Đức Thảo và Trần Văn Anh (cùng 35 tuổi, quê Nghệ An) đã ra đầu thú.

Cửu Long