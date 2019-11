Kế hoạch ăn trộm của hai đạo chích chuyên nghiệp

Trung QuốcNiềm vui sau một ngày làm việc năng suất của những người dân tắt ngấm khi họ phát hiện nhà bị trộm khoắng sạch tài sản.

Trong ngày 18/5/2017, 14 ngôi nhà tại thôn Cao Khư, thành phố Túc Thiên (tỉnh Giang Tô) đồng loạt bị trộm lục tung, lấy đi toàn bộ tiền mặt và các loại đồ trang sức có giá trị. Đạo chích ra tay lúc đang là mùa gặt, người dân trong thôn cả ngày vất vả làm lụng ngoài đồng.

Vì thủ đoạn trộm cắp giống hệt nhau, cảnh sát kết luận toàn bộ các vụ đột nhập đều do một nhóm tội phạm thực hiện. Tại hiện trường không tìm được dấu vân tay, nhưng cảnh sát tìm được hai mẫu dấu giầy lạ, chứng tỏ kẻ trộm gồm hai người đàn ông. Dựa vào độ chi tiết của dấu giày, cảnh sát cho rằng một người cao khoảng 1m70, một người cao khoảng 1m75.

Đường đi của kẻ trộm. Ảnh: CCTV.

Trích xuất camera giám sát trong thôn, cảnh sát phát hiện hơn 8h sáng có hai người đàn ông mặc áo đen, đeo khẩu trang, đi xe máy màu đen không biển số vào thôn. Khoảng 13h20 hai người này lại đi ra khỏi thôn sau khi lần lượt xuất hiện tại tất cả các khu vực xảy ra trộm cắp.

Bám theo hành tung của hai nghi phạm sau khi chúng rời khỏi thôn, cảnh sát thấy chiếc xe máy xuất hiện tại thôn Ngô Nại gần đó lúc 13h25, trên xe chỉ có một người ngồi. Hình ảnh sau đó bị mất do không có camera nào khác ghi lại được về chiếc xe.

Cảnh sát quay sang điều tra xem chiếc xe từ đâu tới và phát hiện chiếc xe máy cũng đi qua vị trí camera vào lúc vào 8h2 như khi xuất hiện (tạm gọi là điểm C), trên xe vẫn chỉ có một người. Nhận định kẻ trộm có thể sống tại thôn Ngô Nại, cảnh sát mang hình ảnh cắt từ camera đến hỏi thăm tất cả mọi người trong thôn, nhưng không có ai nhận ra hai người này. Trưởng thôn khẳng định hai người không phải người trong thôn, cũng không phải người thuê nhà hoặc làm việc tại thôn Ngô Nại.

Việc điều tra gặp bế tắc, chiếc xe máy dường như bỗng dưng xuất hiện và biến mất đều tại thôn Ngô Nại. Sau khi xem lại hàng trăm lần hình ảnh từ camera ở điểm C, cảnh sát phát hiện vào lúc 7h58, một chiếc ô tô 7 chỗ không biển số đi qua điểm C, sau đó chiếc xe máy xuất hiện. 13h25 chiếc xe máy lại đi qua điểm C, chiếc ô tô 7 chỗ đi phía sau, sau đó xe máy biến mất. Như vậy, chiếc xe máy có thể đã được cho vào trong ô tô.

Chiếc xe máy biến mất sau khi đi qua camera đặt tại điểm C. Ảnh: CCTV.

Cách điểm C khoảng 10km có một lối vào đường cao tốc. Cảnh sát nhận định rất có thể ô ô sẽ chạy lên đường cao tốc nên lập tức đến trạm thu phí xem lại camera tại đây, quả nhiên thấy chiếc ôtô đi qua trạm thu phí lúc gần 14h. Sau đó chiếc xe chạy theo đường cao tốc tới thành phố Từ Châu lân cận, đi vào thôn Dương Trang. Cảnh sát lại một lần nữa đến thôn Dương Trang hỏi thăm người dân trong thôn, nhưng giống như thôn Ngô Nại, không có người dân nào nhận ra hai người trong ảnh. Không tìm được người, cảnh sát quyết định phải tìm bằng được chiếc xe, vì toàn bộ ba đường ra vào thôn đều có camera giám sát, chiếc xe chưa hề đi ra khỏi thôn.

Tại sân một khu nhà trọ, cảnh sát tìm được một chiếc ôtô có nhiều đặc điểm giống xe của bọn trộm, nhưng xe này có biển số. Theo thông tin trong hệ thống, chủ xe là một người phụ nữ họ Lữ, hơn 50 tuổi, chắc chắn không phải trộm. Tuy vậy, chủ khu trọ và những người thuê trọ đều không biết đây là xe của ai, chỉ biết chiếc xe đã xuất hiện ở đây nhiều ngày.

Xem xét kĩ khu vực xung quanh, cảnh sát phát hiện dưới đất gần cửa lái có hai đầu lọc thuốc lá. Hai tên trộm khoảng hơn 40 tuổi, có thể nghiện thuốc lá, cảnh sát đưa đầu lọc đi giám định, kết quả trùng khớp với một người họ Phùng, sinh năm 1971, từng vào tù nhiều lần vì tội trộm cắp.

Điều tra về Phùng, cảnh sát phát hiện hắn đi với một phụ nữ họ Vương. Vương lại chính là con gái của bà Lữ, chủ chiếc xe 7 chỗ. Đến đây cảnh sát đã có thể xác định Phùng chính là một trong hai tên trộm. Tên còn lại họ Dương, là đồng hương của Phùng.

Sau đó, cảnh sát một mặt cho người bí mật giám sát chiếc ôtô chờ hai kẻ tới lấy, mặt khác chia lực lượng điều tra nơi ở của Phùng và Dương. Qua điều tra, cảnh sát được biết Dương lúc này đã trốn về quê, còn Phùng sống cùng bạn gái trong một cửa hàng tại siêu thị Tuyên Vũ. Gần một tháng sau vụ trộm, ngày 13/6/2017, cảnh sát bắt giữ hai tên trộm tại hai tỉnh cách nhau hàng trăm km sau khi đã nắm chắc hành tung của chúng.

Phùng và Dương khai không thiếu tiền, nhưng thói quen trộm cắp đã ngấm vào máu. Cả hai kẻ đều là người nông thôn, biết rõ tháng 5 là mùa gặt, người làm nông suốt ngày đi làm đồng nên bàn nhau thực hiện một vụ trộm "hoàn hảo". Địa điểm được chúng chọn là vùng nông thôn ít camera, cách xa nơi ở.

Để chuẩn bị cho vụ trộm, Phùng mượn ôtô của mẹ bạn gái mang đến để tại khu nhà trọ cách nhà 12km. Sáng 18/5/2014, hai tên đi xe máy đến khu nhà trọ, cho xe máy lên khoang sau ô tô, lên đường cao tốc đi tới thành phố Túc Thiên, vào một ngôi chùa tìm chỗ đỗ xe. Sau đó bọn chúng lái ôtô đến khu vực hoang vắng (điểm C), cho xe máy ra khỏi ôtô, cùng quay lại chùa để ôtô tại đây, dùng xe máy đến thôn Cao Khư bên cạnh phá cửa vào nhà trộm cắp.

Khang Diệp (Theo CCTV)