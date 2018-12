Kế hoạch ăn cướp nhằm vào nhà con gái tướng công an

Tên cướp đòi con gái tướng công an đưa một tỷ đồng để chữa bệnh / Thiếu tướng công an bắt cướp tại nhà con gái, giải cứu bốn con tin

Video vụ cướp Hà Tĩnh

Tối 10/5, Công an thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, nghi can Lê Đình Kiên đã thừa nhận có hành vi đột nhập nhà chị Trần Hà Quy (30 tuổi, con gái thiếu tướng công an Trần Công Trường) để cướp tài sản.

Kiên đang theo học thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tại Trung Quốc, trong thời gian bảo vệ luận văn nên nghỉ về quê.

Theo nhà chức trách, nhà của Kiên ở phố Nhật Tân (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh), cách nhà chị Quy gần một km. Kiên khai do bức xúc chuyện tình cảm của bố mẹ nên nảy sinh ý định đi cướp số tiền lớn để đưa mẹ tới nơi thật xa.

Nghi can Kiên. Ảnh: C.A

Kiên chuẩn bị quần áo, găng tay, dây điện, dao. Rạng sáng 9/5, Kiên trèo qua hàng rào căn biệt thự, đột nhập vào sân nhà chị Quy. Đợi đến khi người giúp việc mở cửa giặt quần áo, Kiên xông tới dùng dao khống chế, yêu cầu dẫn lên tầng hai. Tại đây, hắn vào phòng của nữ gia chủ có chồng đang đi vắng, ép mở két đưa tiền.

Dù được vài chục triệu đồng song phát hiện trong két có sổ tiết kiệm, Kiên yêu cầu chị Quy sáng hôm đó xin nghỉ việc, ra ngân hàng rút tiền mang về.

Tránh việc nữ gia chủ báo cảnh sát, tên cướp ép phải liên tục gọi điện thoại qua hình thức Face Time, trên đường đi phải quay video gửi về. Hắn doạ nếu chị Quy không làm theo thì sẽ "xử lý" bốn con tin đang ở trong nhà gồm: hai con, bố chồng và người giúp việc.

Kiên đột nhập vào nhà chị Quy từ phía sau. Ảnh: Đức Hùng

Đến một ngân hàng tại Hà Tĩnh, chị Quy tiếp tục quay cảnh làm thủ tục rút tiền và thực hiện "truyền tin" theo yêu cầu. Tuy nhiên, trong lúc viết giấy, chị ghi số điện thoại bố là thiếu tướng công an Trần Công Trường đưa cho nhân viên ngân hàng, nhờ báo việc mình đang gặp nguy hiểm.

Phía ngân hàng sau đó gọi điện theo số này, tướng Trường đang ở Hà Tĩnh nên gọi thêm hai công an tới hỗ trợ.

Tới nhà con gái, thấy tên cướp đang khống chế ông thông gia cùng các con tin trong nhà tắm trong thế quay lưng, ông Trường xông vào giữ tay, tước hung khí. Kiên hoảng hốt giằng co song bị đá vào cửa nhà tắm. Hai cảnh sát cùng hợp sức, khống chế tên cướp.

Theo nhà chức trách, người giúp việc của nhà chị Quy trong lúc giằng co với tên cướp đã bị thương ở tay.