Kẻ hiếp dâm bất thành điên cuồng chém 4 người

Nam thanh niên chém 4 người tử vong

Sát hại các nạn nhân, Khánh phóng hoả, thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà gỗ cùng nhiều tài sản. Ảnh: Báo Cao Bằng

Chiều 7/5, đại tá Nguyễn Văn Hồng, giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan điều tra đã vây bắt được Lý Đình Khánh (31 tuổi) sau hai giờ nghi can này gây án. Khánh bị cho là kẻ chém 4 người trong một gia đình tử vong tại xã Quang Trọng, Thạch An, Cao Bằng.

Theo đại tá Hồng, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên ngay trong đêm, các tổ công tác của công an tỉnh đã đến hiện trường phối hợp với công an Thạch An khám nghiệm, điều tra.

Cơ quan điều tra xác định, rạng sáng 7/5, Lý Đình Khánh sang nhà chị Triệu Thị Phương (34 tuổi) cùng xóm và có ý định hiếp dâm. Chị Phương kháng cự và bỏ chạy, Khánh dùng dao chém nạn nhân.

Trong cơn hoảng loạn và người đầy máu, chị Phương chạy vào nhà em trai chồng cách đó 100 m để cầu cứu.

Lúc Khánh xông đến, người em trai đi vắng, nhà chỉ còn em dâu Triệu Thị Coi cùng hai cháu nhỏ và bà nội chồng 86 tuổi. Khánh chém chị Phương tử vong, rồi tiếp tục ra tay với hai con nhỏ của chị Coi và cụ bà.

Gây án xong, Khánh quay về nhà chị Phương đập phá đồ đạc, phóng hoả đốt khiến căn nhà gỗ có hai xe máy, một ti vi cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Chị Coi người chạy thoát khỏi lưỡi dao của Khánh. Ảnh: Báo Cao Bằng

Khánh đã có vợ và hai con, từng bị phạt 3 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, mãn hạn năm 2014.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cùng nhiều tổ chức đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân gần 50 triệu đồng.