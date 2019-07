Kẻ giết người xin ra biển đánh cá để trốn truy nã

Sau khi đâm chết người ở Long An, Lộc xin đi đánh cá suốt hai tháng nay và bị bắt khi tàu neo ở đảo Phú Quý.

Đoàn Hữu Lộc lúc bị bắt ở đảo Phú Quý. Ảnh: Tư Huynh.

Ngày 26/7, Công an huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) bàn giao nghi phạm Đoàn Hữu Lộc (24 tuổi, ở huyện Cần Giờ, TP HCM) cho Công an tỉnh Long An để điều tra hành vi Giết người.

Theo hồ sơ, hai tháng trước, Lộc xuống Long An ăn nhậu với bạn bè và xảy ra cự cãi với một thanh niên khác do mâu thuẫn từ trước. Anh ta cầm hung khí đâm chết đối phương rồi bỏ trốn về Cần Giờ.

Biết cảnh sát bắt những người liên quan, hắn liền ra bến tàu xin làm việc trên tàu giã cào của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để trốn truy nã. Những khi cập bến, Lộc không rời tàu để tránh bị phát hiện.

Trưa 25/7, công an và bộ đội biên phòng ập đến bắt Lộc khi tàu này neo đậu cách đảo Phú Quý chừng một hải lý. "Anh ta tỏ ra lo sợ, vội vàng mặc áo ngược để che hình xăm trên người như mô tả trong lệnh truy nã", cán bộ tham gia bắt Lộc cho biết.

Tư Huynh