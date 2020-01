Kẻ 'giết hụt' tài xế xe ôm công nghệ bị bắt

Nguyễn Viết Lợi (31 tuổi) đâm trọng thương tài xế xe ôm để cướp phương tiện, đã bị công an Đà Nẵng bắt giữ trên đường về quê Nghệ An.

Ngày 23/1, Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao Nguyễn Viết Lợi (31 tuổi, trú Nghệ An) cho Công an TP HCM để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Viết Lợi. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, do thiếu tiền tiêu xài, tối 21/1, Lợi vào một siêu thị ở quận 7 (TP.HCM) mua dao làm hung khí đi cướp. Anh ta sau đó gặp một tài xế xe ôm công nghệ ở gần siêu thị nên thoả thuận giá chở đến khu vực Suối Tiên (quận 9).

Khi đi ngang qua khu vực Công viên phần mềm trường ĐH Quốc gia TP HCM (quận Thủ Đức), thấy có ít người qua lại, Lợi rút dao đâm liên tiếp tài xế hòng cướp chiếc xe máy, khiến người này bị thương nặng.

Người đi đường phát hiện đã hô hoán. Lợi bỏ chạy và đến chiều 21/1 lên xe khách về quê Nghệ An. Một ngày sau, xe khách chở Lợi đi qua địa phận TP Đà Nẵng thì bị Cảnh sát hình sự phối hợp với CSGT Đà Nẵng kiểm tra, bắt giữ.