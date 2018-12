Kẻ gây thảm án đã chuẩn bị cuộc sống 'người rừng' thế nào

Tối 9/8, anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi, thôn Phìn Ngan, Trịnh Tường, huyện Bát Xát) đi làm nương về nhà thấy xác con gái 2 tuổi Tẩn Mai Phương dưới suối cách nhà khoảng 50m. Chị Tẩn Tà Mẩy (22 tuổi, vợ của Nải) và con gái Tẩn Thúy Vân mới 20 ngày tuổi tử vong dưới ao. Thi thể cháu gái của Nải là Tẩn Thùy Chi, 6 tuổi, được phát hiện tại rãnh nước cách nhà 100m. Các nạn nhân đều bị đá đè. Nhà của anh Nải bị lục tung, mất 14 triệu đồng. Nạn nhân Tẩn Tà Mẩy được xác định tử vong do bị đánh, 3 em bé thiệt mạng vì ngạt nước. Sau khi sát hại 4 người, hung thủ còn đặt bẫy bằng súng kíp trong bếp nhằm giết nốt chồng chị Mẩy, nhưng rất may anh này lại đi vào bằng cửa sau. Cảnh sát xác định Tẩn Láo Lở là nghi can duy nhất và hắn đã trốn vào cánh rừng ở gần nhà. Hàng trăm cảnh sát được lệnh "phong tỏa" khu vực này để chặn đường trốn chạy của nghi can suốt gần một tháng. Lở đã có vợ và hai con, là kẻ lười lao động, tính tình vũ phu. Ba năm trước, Lở từng xông vào nhà chị Mẩy định giở trò đồi bại nhưng không thành.