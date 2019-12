Kẻ đốt bệnh viện bị bắt

Nghệ AnNguyễn Văn Hội (31 tuổi) châm lửa đốt phòng vệ sinh khi bị nhắc nhở, khống chế một nữ điều dưỡng đang mang bầu.

Ngày 31/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Hội đã bị khởi tố bị can, tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cảnh sát khống chế Hội để giải cứu nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 26/12, Hội tới Bệnh viện Phong Da Liễu Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai) khám vết thương ở chân do tai nạn. Từ khoa cấp cứu, Hội được chuyển tới khoa ngoại ở tầng hai, nằm chung với một số bệnh nhân.

Gần 4h, bị một số người nhắc nhở do hút thuốc lá, Hội bực tức châm lửa đốt cửa buồng nhà vệ sinh. Khi hỏa hoạn bùng lên, các bệnh nhân kịp chạy thoát ra khỏi phòng.

Trong lúc hỗn loạn, Hội đã giữ điều dưỡng Lê Thị Hằng ở lại, khống chế đưa ra khu vực cầu thang.

Hiện trường vụ cháy.

Lãnh đạo Bệnh viện Phong Da Liễu Quỳnh Lập cho biết, điều dưỡng Hằng bị chấn động não nên đang phải theo dõi. Chị đang mang bầu tháng thứ ba. Vụ cháy gây thiệt hại ước tính hàng chục triệu đồng.

Cơ quan điều tra đang làm rõ thêm hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản đối với Hội.