Kẻ đoạt mạng người 'nhắc nhóm nhậu nói khẽ' bị bắt

Thanh niên bị đâm chết khi nhắc nhóm nhậu nói khẽ

Chiều 11/5, Công an tỉnh Bình Dương bắt Lương Hoàng Giang (27 tuổi, quê An Giang) - nghi can giết anh Nguyễn Văn Lượm (26 tuổi) vào rạng sáng cùng ngày.

Giang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyệt Triều

Theo điều tra, tối 10/5 anh Lượm đến chơi tại phòng trọ của anh Từ Văn Phước ở phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương).

Rạng sáng hôm sau, nghe phòng bên cạnh của Giang vẫn ăn nhậu gây ồn ào, anh Lượm bảo "nói khẽ thôi để mọi người nghỉ ngơi" thì xảy ra cãi vã.

Trong lúc xô xát, Giang dùng dao đâm anh Lượm. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau gây án, Giang trốn tại nhà người quen thuộc phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An.

Nguyệt Triều