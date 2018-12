Kẻ cướp đâm chết bà chủ quán ở Bình Dương bị bắt

Chống lại tên cướp, bà chủ quán nước bị đâm chết

Ngày 25/10, Công an Bình Dương tạm giữ Nguyễn Minh Hiếu (28 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra hành vi đâm chết chủ quán nước ở huyện Dầu Tiếng 5 ngày trước.

Nguyễn Minh Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: Nguyệt Triều.

Theo điều tra ban đầu, chiều 20/10 Hiếu chạy máy đến quán cà phê của bà Võ Thị Thanh Thảo (42 tuổi) giả vờ uống nước để tìm thời cơ cướp tài sản. Khi thấy trong quán không có người, Hiếu lấy con dao để trên kệ của quán, đe dọa bà Thảo rồi giật sợi dây chuyền.

Trong lúc giằng co tên cướp dùng dao đâm bà chủ quán rồi bỏ chạy. Nạn nhân chạy ra ngoài cầu cứu, nhưng được 40 m thì gục xuống tử vong.

Hiếu sau đó bán dây chuyền được hơn 6 triệu đồng. Đến ngày 22/10, nghi can tiếp tục giật sợi dây chuyền của người phụ nữ ở TP Thủ Dầu Một.

Công an và các hiệp sĩ Bình Dương sau đó xác định nghi can đang ở tại phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An. Qua thuyết phục, đến chiều 24/10, Hiếu ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.

Nguyệt Triều