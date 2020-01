Kẻ buôn ma túy lao xe vào cảnh sát

Nghệ AnTrịnh Xuân Trường (Trường "Con", 47 tuổi) lao xe vào lực lượng làm nhiệm vụ song bị bắn thủng lốp.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Trường tham gia đường dây mua bán ma tuý liên tỉnh tại Nam Định. Rạng sáng 3/1 xác định Trường cùng hai người đến huyện Tương Dương (Nghệ An) mua hàng, cảnh sát đón lõng.

3h, tại huyện Con Cuông, nhà chức trách chặn đường chiếc xe bán tải màu trắng do Trường cầm lái. Trường chống đối, tông hỏng hai xe của lực lượng làm nhiệm vụ.

Trịnh Xuân Trường tại cơ quan công an. Ảnh: Minh Khôi.

Cảnh sát bắn thủng lốp, nổ phát đạn chỉ thiên song Trường vẫn tháo chạy. Sau gần một cây số, ba người bung cửa thoát ra ngoài và bị khống chế.

Trong xe, một kg ma tuý đá bị thu giữ.