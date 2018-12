Kẻ buôn ma túy bắn cảnh sát lĩnh 30 năm tù

Ngày 24/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Thò Nỏ Tủa (35 tuổi, người Lào) về tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Thò Nỏ Tủa tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 16/9/2016, Tủa cầm theo một khẩu súng AK cùng với Thò Hua Lỳ và Thò Chông Pó mang 20 bánh heroin từ Lào vượt qua biên giới vào địa phận huyện Quế Phong (Nghệ An) để giao dịch.

Cuộc giao dịch đang diễn ra thì Công an huyện Quế Phong siết vòng vây. Bị vây bắt, Tủa nổ súng về phía lực lượng làm nhiệm vụ, hậu quả khiến một cán bộ bị thương. Trong khi ba đồng phạm bị bắt tại chỗ, Tủa ôm ba lô ma túy trốn thoát. Tới 7/2017 Tủa bị bắt theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Nghệ An.

HĐXX đã tuyên bị cáo Tủa 14 năm tù về tội giết người; 14 năm về tội mua bán trái phép ma túy và 2 năm về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.