Hỗn chiến tại quán KTV karaoke ở Hải Dương, một người chết

Quán KTV karaoke 379, khu đô thị mới Thanh Quang, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách (Hải Dương), nơi xảy ra vụ 2 nhóm thanh niên vào hát, dẫn đến xô xát khiến 3 người thương vong.

Ngày 28/2, CSĐT công an Hải Dương đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phương (22 tuổi) để điều tra về hành vi giết người tại quán KTV karaoke 379, khu đô thị mới Thanh Quang, xã Quốc Tuấn (huyện Nam Sách).

Khoảng 0h15 ngày 27/2, tại quán 379, nhóm hát của Phương va trạm với nhóm của Đỗ Văn Quyết (30 tuổi). Hai bên lao vào xô xát. Anh Quyết bị Phương dùng dao nhọn đâm thấu ngực, hai người bạn anh Quyết là Vũ Văn Cường (28 tuổi) và Lương Quang Kiên (29 tuổi) cũng bị nhóm Phương đánh chém gây thương tích nặng.

Gây án xong, nhóm Phương bỏ trốn; 3 nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Anh Quyết tử vong lúc 4h20 sáng cùng ngày.

Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hải Dương) phối hợp với công an huyện Nam Sách đã bắt nghi can Nguyễn Văn Phương ngay sau đó.

Bước đầu, Phương khai nhận đã dùng dao đâm chết anh Quyết.