Hơn 800 vé giả xem trận Việt Nam - Thái Lan bị phát hiện

Hà NộiÔng Nguyễn Khắc Ấn (51 tuổi) tung ra thị trường nhiều vé giả xem trận đấu bóng đá giữa Việt Nam - Thái Lan tại vòng loại World Cup.

Trưa nay, ông Ấn cùng 3 người giúp tiêu thụ vé là Bùi Văn Kiên (49 tuổi), Hoàng Thành Trực (23 tuổi) và Lê Thị Liên (37 tuổi) bị Công an quận Nam Từ Liêm tạm giữ.

Hơn 800 vé giả bị thu giữ. Ảnh: Văn Cường.

Trước đó, cảnh sát phát hiện vé giả trận Việt Nam và Thái Lan được bán tràn lan trên thị trường với giá từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng một cặp. Sau hai ngày xác minh, ngày 19/11, cảnh sát đã bắt các nghi can trên, thu 852 vé giả và toàn bộ máy tính, máy in cùng các bản phôi.

Chiều nay, trước cửa sân vận động Mỹ Đình cũng như trên mạng xã hội, giao dịch vé bóng đá nhộn nhịp với hàng trăm người rao bán. Giá mỗi cặp vé cao gấp nhiều mệnh giá.

Ông Nguyễn Khắc Ấn lúc bị bắt. Ảnh: Văn Hoàn.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho hay người hâm mộ cần nắm rõ các thông số kỹ thuật của vé như kích thước là 210 x 90 mm, in bằng giấy bóng nước bảo an; số seri, khán đài, hàng, số ghế in màu đen trên từng mệnh giá vé; cắt khứa đường xé răng cưa giữa các phần cuốn lưu, phần giao khách, phần kiểm soát...

Nhà chức trách khuyến cáo người dân không mua vé chợ đen, khi nhận vé cần kiểm tra kỹ số seri, mã in ấn, tem chống giả của Bộ Công an. Khán giả nếu phát hiện nghi vấn vé giả thông báo ngay cho nhà chức trách.

Bùi Văn Kiên bị bắt cùng số vé giả. Ảnh: Văn Cường.

Trận Việt Nam - Thái Lan diễn ra lúc 20h hôm nay (19/11), trên sân Mỹ Đình.

Việt Nam đang bất bại sau bốn trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022, giành 10 điểm và đứng đầu bảng G. Thái Lan xếp thứ hai được bảy điểm. Bên cạnh cuộc đua vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan sắp tới còn căng thẳng vì nhiều yếu tố.