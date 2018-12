Hơn 400 người bị điều tra cho vay nặng lãi ở Tiền Giang

Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc Công an Tiền Giang trả lời chất vấn HĐND Tiền Giang chiều 12/7, cho biết, công an tỉnh này đã điều tra, xác định hiện có 7 tổ chức, 403 người có biểu hiện cho vay lãi nặng với lãi suất 20-28% mỗi tháng.

"Nhóm người này hoạt động công khai như đăng quảng cáo, tờ rơi; một số khác núp bóng doanh nghiệp, tiệm cầm đồ không lộ diện mà nhờ chân rết, khi phát sinh tranh chấp họ hăm dọa và hủy hoại tài sản của người vay", đại tá Trí nói và cho biết, nhiều người dân biết hậu quả nhưng do cần tiền nên vẫn bất chấp vay.

Công an tỉnh này đang cùng với ngành chức năng tuyên truyền người dân, đồng thời xử lý nghiêm, rút giấy phép đối với các đơn vị quảng cáo hoạt động cho vay sai quy định gây bức xúc cho người dân.

Ba tháng trước, Công an huyện Chợ Gạo tạm giữ 6 nghi can từ Bắc vào Nam cho vay nặng lãi. Nhóm này thừa nhận là nhân viên công ty tài chính có trụ sở chính tại TP Mỹ Tho và Chợ Gạo. Nhiệm vụ của 6 nghi can là phát tờ rơi quảng cáo vay không thế chấp với lãi suất 30-40%.

Tại nơi ở của nhóm này, cảnh sát thu giữ hàng chục nghìn tờ rơi, nhiều sổ hộ khẩu, CMND, bằng lái xe của hàng trăm nạn nhân; nhiều công cụ hỗ trợ như roi điện, gậy 3 khúc, dao bấm và một lượng tiền lớn.

Hoàng Nam