Hơn 100 người bị bắt trên chiếu bạc

Nghệ AnCơ quan điều tra bắt 101 người tại sới bạc ở huyện Nam Đàn, thu giữ 530 triệu đồng cùng nhiều vật dụng liên quan.

Ngày 15/1, Công an Nghệ An cho hay cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên quan đến sới bạc tại nhà nghỉ Hùng Thủy Lợi ở thị trấn huyện Nam Đàn.

Theo đó chiều 13/1, Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động) và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bao vây nhà nghỉ Hùng Thủy Lợi, phát hiện nhiều người đang đánh bạc tại đây.

Cảnh sát bắt 101 người cả nam và nữ, thu tại hiện trường 530 triệu đồng cùng nhiều vật dụng liên quan.

Nhà nghỉ nơi cảnh sát bao vây bắt hơn 100 người. Ảnh: CTV

"Những người bị bắt trú trong và ngoài tỉnh Nghệ An, thuộc nhiều thành phần khác nhau", nguồn tin cho biết.

Theo Công an Nghệ An, đây là ổ nhóm đánh bạc lớn, chuyên nghiệp, địa bàn hoạt động không cố định. Nhà chức trách đã theo dõi hơn nửa năm qua.