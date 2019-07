Hơn 100 cảnh sát đột kích 27 tụ điểm đánh lô đề ở Đăk Lăk

Các tụ điểm trong đường dây ghi lô đề ở TP Buôn Ma Thuột được gắn camera quan sát, cử người cảnh giới, giao dịch thắng - thua bí mật.

Cảnh sát khám xét một tụ điểm trong đường dây đánh bạc. Ảnh: Minh Khang.

Tối 5/7, hơn 100 cảnh sát của Bộ Công an và Công an tỉnh Đăk Lăk đồng loạt đột kích các tụ điểm trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề ở TP Buôn Ma Thuột. Một số nghi can và người thân chống đối, tiêu hủy chứng cứ bị lực lượng chức năng trấn áp.

Tại 27 tụ điểm ghi lô đề, cảnh sát tạm giữ nhiều người cùng một lượng lớn tiền mặt, tài liệu, phương tiện liên quan để điều tra.

Tang vật cùng lượng lớn tiền mặt bị tạm giữ. Ảnh: Minh Khang.

Theo Công an tỉnh Đăk Lăk, các điểm đánh bạc trong đường dây đều kín cổng cao tường, gắn camera quán sát, cử người cảnh giới; tiền thắng - thua được giao dịch ở nơi bí mật và thường không cố định.

Minh Khang