Hơn 10 thanh niên xông vào phòng cấp cứu chém gục hai người

Cảnh sát điều tra vụ việc. Ảnh: Hải Hiếu

Nhóm thanh niên hơn 10 người cầm dao, mã tấu, tuýp sắt la hét trước Bệnh viện Quốc Ánh trên Quốc lộ 1 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân), chiều 5/6. Khi thấy bốn người ngồi ở ghế đá trước bệnh viện, chúng lao vào đấm đá túi bụi cho đến khi có kẻ nói "nhầm rồi".

Dù đã lên xe bỏ đi, song cả bọn quay lại sau 10 phút. Một người vào phòng cấp cứu nhìn quanh quẩn, tiếp đó ra hiệu cho đồng phạm cầm hung khí lao vào chém gục nam thanh niên đang nằm trên giường cấp cứu. Các nhân viên y tế chạy tán loạn.

Một người đi cùng nạn nhân hoảng loạn nấp vào quầy tiếp tân cũng bị chúng phát hiện, chém trọng thương. Nhóm hung thủ sau khi la hét, hăm dọa đã lên xe rút khỏi bệnh viện. Hai nạn nhân bị đa chấn thương, được chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

"Lúc đó bệnh viện chỉ có mình tôi là bảo vệ, nhóm kia đông lắm. Tôi can người này không để đánh bệnh nhân thì kẻ khác lao vào. Người thân của họ can ngăn khi vụ truy sát xảy ra cũng bị chúng tấn công nhưng may mắn không bị thương do có đội mũ bảo hiểm", bảo vệ Nguyễn Văn Bồng (46 tuổi) kể.

Theo ông Bồng nhóm người truy sát ra tay rất nhanh. Ảnh: Hải Hiếu

Gia đình nạn nhân cho hay, trước đó giữa hai bên đã có ẩu đả. Do bị thương nên con em họ phải đi cấp cứu, không ngờ tiếp tục bị nhóm đối thủ tìm vào tận bệnh viện truy sát.

Công an quận Bình Tân đã trích xuất camera của bệnh viện, điều tra vụ việc.

Hải Hiếu