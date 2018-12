Hơn 1.300 người bị bắt vì chơi cờ bạc dịp Tết

Tang vật một vụ đánh bạc. Ảnh minh hoạ: Đắc Thành

Sáng 21/2, tại hội nghị giao ban trực tuyến của Bộ Công an, thiếu tướng Lương Tam Quang (Chánh văn phòng Bộ Công an) cho biết, dịp Tết 2018, toàn quốc không xảy ra khủng bố, phá hoại; an ninh trật tự được đảm bảo.

Các đơn vị, địa phương đã hoàn thành tốt việc phòng ngừa, đồng thời tấn công trấn áp mạnh tội phạm. Công an bắt 280 người vi phạm pháp luật hình sự, 57 người liên quan ma túy, gần 1.400 người liên quan cờ bạc, 44 người có lệnh truy nã. Số vụ phạm pháp hình sự giảm 40 vụ so với cùng kỳ Tết Đinh Dậu 2017.

Trong bảy ngày nghỉ Tết, tình hình an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; không xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, trong nội đô các thành phố lớn và tại các trạm thu phí BOT; không xảy ra đua xe trái phép. Cảnh sát giao thông đã xử lý gần 19.000 lượt vi phạm trật tự, an toàn giao thông; phạt hơn 7,3 tỷ đồng; tạm giữ, xử lý hơn 3.300 phương tiện…

Thượng tướng Tô Lâm (Bộ trưởng Công an) chỉ đạo: Sau Tết, các đơn vị tập trung vào các nhiệm vụ giữ gìn, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh mạng, an ninh thông tin và truyền thông. Các cán bộ công an cần chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm Điều lệnh...