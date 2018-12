Hơn 1.000 người giữ an ninh Tân Sơn Nhất đón Tổng thống Obama

Sài Gòn cấm nhiều tuyến đường để đón Tổng thống Obama

Để đảm bảo an ninh cho việc đón tiếp phái đoàn của Tổng thống Mỹ Obama, sân bay Tân Sơn Nhất nhiều lần họp triển khai công tác thực hiện đến tất cả các lực lượng liên quan, huy động 100% nhân viên an ninh với hơn 1.000 người.

"Ngày thường, lực lượng này được chia làm 3 ca, mỗi ca 8 tiếng. Hiện, để đảm bảo an ninh cho phái đoàn của ông Obama, toàn bộ nhân sự đều trong tình trạng sẵn sàng trực 24/24. Lực lượng an ninh cơ động cũng được huy động toàn bộ không ai được phép nghỉ trừ trường hợp đặc biệt như ốm đau, tang gia", nguồn tin giấu tên cho biết.

Lực lượng an ninh chia thành nhiều vòng bảo vệ. Vòng ngoài được bố trí ở các vị trí quan sát hành khách ra vào sân bay và có nhiệm vụ "căng" nhất. Không chỉ an ninh của cảng vụ mà còn có các lực lượng công an, trật tự phường và chính quyền địa phương.

Tại khu vực đỗ xe, ai dừng gần 3 phút sẽ có người nhắc nhở. Những hành khách có biểu hiện bất thường như không mang hành lý, đứng ngó nghiêng hay tụ tập với biểu hiện lạ… sẽ có nhân viên theo dõi từ vòng ngoài.

Máy bay của Tổng thống Mỹ xuống Nội Bài tối 23/5. Ảnh: Giang Huy

Khu vực làm thủ tục cũng có lực lượng được cắm chốt quan sát. Không phân biệt phụ nữ, trẻ em, người già, việc soi chiếu được thực hiện kỹ càng từ giày dép, thắt lưng và sẽ có những đợt kiểm tra ngẫu nhiên đối với hành khách để phát hiện trường hợp bất thường.

Càng vào trong, an ninh sân bay càng được siết chặt. Ở đây, ngoài toàn bộ lực lượng của sân bay, lực lượng an ninh cấp Nhà nước cũng được huy động. Tại ga đi và đến quốc tế - nơi nhiều người ra vào - sẽ có phương án riêng để chủ động cho từng công việc.

Một nguồn tin khác cho biết, phía Mỹ cũng đưa ra yêu cầu vào thời điểm phái đoàn của ông Obama hạ cánh, các chuyến bay dân sự trước và sau đó phải được ngừng trong thời gian ít nhất một giờ.

Ngoài việc siết chặt an ninh tại sân bay, nhằm đảo bảo an toàn cho chuyến thăm của Tổng thống Obama tại Việt Nam, phái đoàn Mỹ gồm nhân viên mật vụ cùng cán bộ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã khảo sát kỹ các địa điểm diễn ra hoạt động của ông Obama từ tuyến đường đi cho đến nơi họp, ăn nghỉ.

Phía Mỹ cũng đăng ký được đưa vào Việt Nam hàng trăm khẩu súng các loại nhằm mục đích bảo vệ trong tình hình thế giới và hoạt động khủng bố diễn ra phức tạp. Chó nghiệp vụ cũng được sử dụng nhằm phát hiện thuốc nổ tại sân bay và nơi ông Obama lưu trú.

Theo lịch trình, trưa ngày 24/5, Tổng thống Mỹ sẽ di chuyển từ Hà Nội đến TP HCM và đến thăm chùa Ngọc Hoàng (quận 1), sau đó sẽ làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Mỹ tại TP HCM và có buổi nói chuyện với các bạn trẻ Việt Nam.

