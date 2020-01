Hoãn phiên xử vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải

Khánh HòaVợ chồng ông Trần Vũ Hải cùng nhiều người liên quan trong vụ án Trốn thuế đều vắng mặt, nên tòa buộc phải hoãn, sáng 9/1.

Ông Trần Vũ Hải có mặt trước trụ sở TAND tỉnh Khánh Hòa, sáng 9/1. Ảnh: Xuân Ngọc.

Vợ ông Hải - bà Ngô Tuyết Phương (57 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Luật Hà Nội) gửi đơn xin vắng mặt với lý do đang khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, giấy tờ bà cung cấp là bản photocopy không có dấu và do phòng khám tư nhân phát hành nên tòa xác định bà vắng không có lý do.

Khi HĐXX phúc thẩm đọc quyết định khai mạc phiên tòa, ông Trần Vũ Hải (58 tuổi) không vào phòng xử án, đến lúc tòa nghị án mới vào, nên bị xác định vắng mặt. Ba luật sư bào chữa cho vợ chồng ông Hải có mặt, song đều đề nghị tòa hoãn để đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan.

Ngoài ra, nhiều luật sư khác và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng không đến dự. Sau khi hội ý, HĐXX thống nhất hoãn xét xử. Phiên tòa dự kiến được tòa TAND tỉnh Khánh Hòa mở lại ngày 16/1.

Trước đó, hôm 15/11/1219, TAND TP Nha Trang đã tuyên phạt vợ chồng ông Hải 12 tháng cải tạo không giam giữ, 20 triệu đồng mỗi người về tội Trốn thuế, theo khoản 1 Điều 161 BLHS năm 1999. Sau phiên xử sơ thẩm, luật sư Hải cùng vợ đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án.

Riêng bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (48 tuổi) và ông Ngô Văn Lắm (38 tuổi, chị em cùng mẹ khác cha) bị phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ, mỗi người 50 triệu đồng cùng về tội Trốn thuế. Hai người này đều không kháng cáo và đã nộp các khoản tiền phạt.

Theo cáo trạng, tháng 6/2016, chị em bà Hạnh bán cho vợ chồng ông Trần Vũ Hải căn nhà trong hẻm đường Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang với giá hơn 16 tỷ đồng. Căn nhà này do bà Hạnh nhờ ông Lắm đứng tên giúp vào năm 2015.

Đến tháng 8/2016, tại văn phòng công chứng ở Nha Trang, ông Lắm và bà Hạnh xác lập các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất cho vợ chồng ông Hải với giá 1,8 tỷ đồng, với mục đích trốn thuế thu nhập cá nhân.

Xuân Ngọc