Hành trình phá đường dây vận chuyển 640 kg ma túy ở miền Trung

Để không bị mất dấu xe chở ma túy, trinh sát Công an Hà Tĩnh thay phiên nhau bám đuôi xe từ biên giới Hà Tĩnh về thành phố Vinh.

Đầu năm 2019, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây ma túy xuyên quốc gia hai người Lào cầm đầu. Hàng được lấy từ khu vực Tam giác vàng, sau đó chia nhỏ đóng vào loa thùng, bên ngoài bọc hộp carton rồi thuê tài xế xe tải chở qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) vào nội địa.

Ma túy khi qua biên giới Việt Nam được tập kết ở Hà Tĩnh, sau đó đưa qua Nghệ An, Thanh Hóa hoặc vào TP HCM rồi chuyển đi tiêu thụ tại nước thứ ba. Ở từng địa bàn sẽ có người chịu trách nhiệm vận chuyển, phân phối. Tại Hà Tĩnh, công việc được giao cho Võ Văn Giáp (45 tuổi, trú huyện Hương Sơn).

Công an Hà Tĩnh phối hợp với công an Lào tới khu vực Tam giác vàng, trà trộn vào các điểm giải trí nổi tiếng ở xứ Triệu Voi nhằm thu thập chứng cứ. Do địa bàn xa, bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa, việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn, có lúc manh mối vừa hé lộ đã bị xóa sạch.

Công an Hà Tĩnh niêm phong, đưa ma túy về trụ sở kiểm đếm. Ảnh: C.A

"Giáp thường qua Lào, móc nối với các ông trùm tại đây để thu lời từ ma túy. Ở địa bàn do mình quản lý, khi nhận hàng xong anh ta thường thuê những người không quen biết chở đi đến điểm tập kết. Nhiều lao động được anh ta trả công cao đã nhận lời mà không biết đang chở ma túy", trinh sát nói.

Ngày 15/4, nhận tin Giáp sắp chuyển chuyến ma túy đá với số lượng hàng trăm kg đưa từ khu vực biên giới huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về thành phố Vinh (Nghệ An) rồi đem đi phân phối tại địa bàn khác, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cùng nhiều lực lượng tổ chức chặn bắt.

Trưa cùng ngày, Giáp thuê một người đàn ông lái xe tải chở ma túy chạy trên quốc lộ 8A đi từ Cửa khẩu Cầu Treo về xuôi. "Khống chế tài xế này thì dễ nhưng làm vậy chỉ thu được ma túy mà không thể bắt thêm những kẻ cầm đầu trong đường dây. Ban chuyên án sau đó quyết định cử người bám theo xe tải", cán bộ điều tra cho hay.

Ma túy được giấu trong các loa thùng, bên ngoài bọc hộp carton. Ảnh: C.A

Nhiều tổ công tác được lệnh mật phục trên quốc lộ 8A và 1A. Trinh sát thay quần áo, hóa trang thành người đi đường, lái ôtô, xe máy bám theo. Để không bị lộ, Ban chuyên án chỉ đạo cứ hơn 10 km một tốp khác được lệnh nối đuôi để thay phiên, bám theo xe tải ra đến thành phố Vinh.

Khoảng 15h, xe tải chở ma túy đến ngôi nhà cấp 4 ở ngõ 161 đường Phùng Chí Kiên, lúc này 4 người đàn ông đang bốc vác hàng. Ban chuyên án xác định đây là cơ hội hốt gọn mẻ lưới, bởi địa điểm này vắng vẻ, hơn nữa lúc bắt sẽ không bị ảnh hưởng tới nhiều người như khi xe đang chạy trên quốc lộ.

Hơn 150 cảnh sát được huy động chốt chặn mọi ngả đường, bao vây ngôi nhà. Khi nhóm cửu vạn đang làm việc, trinh sát ập tới khống chế, thu tại hiện trường 580 kg ma túy đá và 40 bánh heroin được giấu trong loa thùng, bên ngoài bọc bìa carton.

Bắt ma túy tại Vinh Video: Cảnh sát bao vây nơi Giáp tập kết ma túy.

Từ lời khai những người trên, một tổ công tác khác được cử lên huyện Hương Sơn bắt Giáp. Khám nhà anh ta ở thị trấn Tây Sơn, cảnh sát thu 60 bánh heroin, 60 kg ma túy đá, 9 sổ tiết kiệm trị giá hơn 7,5 tỷ đồng; 3 giấy cho vay nợ 14 tỷ đồng cùng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài liệu liên quan.

Theo một cán bộ công an, một kg ma túy đá và bánh heroin mua từ khu vực Tam giác vàng có giá khoảng 300 triệu đồng, nếu lấy ở tổng đại lý càng rẻ hơn. Khi vào Việt Nam, tội phạm ma tuý đem chia ra bán lẻ thì lời gấp 4 lần. Với số ma túy trên, các tên trùm bỏ ra khoảng 200 tỷ đồng, song thu lợi nhuận khổng lồ nếu trót lọt.

Đến ngày 29/4, tổng số ma túy thu trong chuyên án là 640 kg ma túy đá, 100 bánh heroin. Công an Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Giáp về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, theo điều 250 Bộ luật Hình sự 2015. 5 người bị bắt trước đó tạm thời được xác định không liên quan vụ án.