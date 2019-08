Hành khách người Senegal có ma tuý giá 10 tỷ đồng trong dạ dày

Người đàn ông 39 tuổi vừa xuống máy bay bị Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất, TP HCM, phát hiện có 77 viên nén cocain trong bụng.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 10/8 phối hợp Đội phòng chống ma tuý (Cục Hải quan) phát hiện nam hành khách quốc tịch Senegal, 39 tuổi, có dấu hiệu khả nghi. Ông ta đi chuyến bay BL30, có hành trình từ Nigeria qua Ethiopia đến Thái Lan trước khi đáp xuống TP HCM.

Số viên nén cocain trong bụng hành khách Senegal. Ảnh: Hải quan cung cấp.

Bị giữ lại kiểm tra, ông này la lối không hợp tác, bị lực lượng chức năng khống chế buộc đi qua soi chiếu. Hình ảnh thu được cho thấy trong dạ dày ông ta có vật thể lạ, nghi là ma tuý. Nghi can bị đưa đến bệnh viện.

Ngày 12/8, nhà chức trách thu được 77 viên nén chứa cocain như viên thuốc con nhộng dài 5 cm, đường kính một cm. Tổng trọng lượng lên đến 1,6 kg - ước tính có giá khoảng 10 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, nghi can mang ma tuý lọt qua 3 quốc gia trước khi đến Việt Nam. Hải quan đang phối hợp Bộ Công an, Công an TP HCM mở rộng điều tra vụ án.

TP HCM đang là điểm trung chuyển ma tuý của tội phạm quốc tế. Ngoài nguồn ma tuý tổng hợp, heroin... từ Tam Giác Vàng (Myanmar), gần đây Công an TP HCM còn phát hiện một số nước Nam Mỹ chọn Việt Nam làm nơi trung chuyển cocain không sản xuất ở châu Á.

