Hàng xóm phá cửa, giải cứu hai đứa trẻ bị bố hành hạ

Trong căn nhà khóa cửa, Dưỡng cầm then cài cửa đánh vào đầu hai con nhỏ, người vợ gào khóc bất lực.

Sáng 23/7, nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà Vũ Đăng Dưỡng (31 tuổi) tại phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình), hàng xóm chạy sang nhưng không vào được bên trong. Người dân sau đó phát hiện Dưỡng đang dùng then cài cửa đánh hai con mặc vợ can ngăn nên phá cửa xông vào giải cứu, báo công an.

Bị đánh vào đầu, hiện nạn nhân 2 tuổi và 6 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thành phố Thái Bình phối hợp với Công an phường Hoàng Diệu, VKS đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, thực thi lệnh bắt với Dưỡng.

Ngày 24/7, trung tá Cao Giang Nam (Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình) cho biết nhà chức trách đang tạm giữ hình sự Dưỡng để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.