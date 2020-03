Hàng xóm nuôi động vật gây mất vệ sinh, tôi phải làm sao?

Hàng xóm nuôi một đàn chó, mùi hôi, việc vệ sinh gây ảnh hưởng xung quanh. Tôi góp ý vài lần nhưng họ không khắc phục. (Độc giả Hoa Lan)

Tôi có thể viết đơn lên phường đề nghị giải quyết không?

Luật sư trả lời

Qua thông tin bạn chia sẻ, tôi cho rằng có thể xác định đó là hành vi "nuôi gia súc, gia cầm, động vật gây mất vệ sinh chung ở khu dân cư" được quy định tại điểm e khoản 1 điều 7 Nghị định 167/2013. Mức phạt từ 100.000 đến 300.000 đồng.

Thẩm quyền giải quyết với hành vi trên thuộc về cơ quan công an, cụ thể là chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ hoặc trưởng công an phường nơi hành vi nuôi gia súc gia cầm gây mất vệ sinh chung diễn ra.

Việc đã góp ý vài lần nhưng hàng xóm không có biện pháp khắc phục ảnh hưởng này, khi đó bạn hoàn toàn có quyền phản ánh trực tiếp với công an khu vực bằng lời nói hoặc viết đơn kiến nghị lên cơ quan công an để họ vào cuộc và có biện pháp kiểm soát ngăn chặn.

Trong mối quan hệ hàng xóm, láng giềng nói chung, người Việt thường duy tình, đoàn kết bảo ban nhau trong sinh hoạt thường ngày. Tuy nhiên, với những hành vi sai trái đã được nhắc nhở nhiều lần vẫn không chịu khắc phục, chúng ta nên đưa sự việc tới cơ quan chức năng xử lý, giải quyết, để đảm bảo tuân thủ pháp luật, tránh những hiềm khích, xô xát không đáng có.

Luật sư Quách Thành Lực

Công ty Luật TNHH LSX