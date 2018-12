Hàng nghìn cảnh sát Hà Nội giữ an ninh trận chung kết lượt về

Dòng người đổ dồn về tuyến phố trung tâm Hà Nội ăn mừng chiến thắng trận bán kết của tuyển Việt Nam vào tối 6/12. Ảnh: Gia Chính

Sáng 14/12, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong ngày diễn ra trận chung kết AFF Suzuki Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, đơn vị huy động toàn bộ 100% quân số với trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ kiểm soát ở các điểm dự kiến có đoàn cổ vũ đi qua.

Ngoài các tổ công tác dẫn đoàn, đưa đón lãnh đạo và đội bóng tới sân vận động Mỹ Đình, hàng chục tổ công tác ở các vòng ngoài sẽ tuần tra liên tục để phát hiện, ngăn chặn tình trạng cổ động viên quá khích, gây rối, cản trở giao thông.

Hàng chục tổ công tác khác cũng được huy động tại các nút giao thông trọng điểm, các tuyến phố trung tâm để ngăn chặn tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng và cổ vũ quá khích sau trận đấu. Để đảm bảo các phương án thực hiện tốt, sáng mai (15/12), Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tổ chức ra quân ngay.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an Hà Nội) cũng huy động toàn bộ quân số tham gia làm nhiệm vụ. Các tổ công tác của cảnh sát cơ động sẽ giữ an ninh tại khán đài trong sân vận động, bảo vệ khu vực kiểm soát vé và phòng chống đua xe, gây rối trật tự...

Ngoài cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội cũng chỉ đạo cảnh sát trật tự, cảnh sát hình sự, công an các quận huyện ứng trực 100% quân số với hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ ở các khu vực trọng điểm tại các tuyến đường hướng về sân Mỹ Đình, các điểm có màn hình lớn, các khu trung tâm (Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm...).

Cổ động viên nhiều tỉnh đốt pháo sáng ăn mừng Cổ động viên nhiều tỉnh đốt pháo sáng ăn mừng trong tối 6/12.

Trước đó, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã có Công điện gửi Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, chủ tịch UBND các tỉnh - thành phố trên cả nước, yêu cầu tăng cường vận động người dân cổ vũ, ủng hộ đội tuyển bóng đá với khí thế vui tươi, phấn khởi và có văn hóa. Mọi hành vi gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông sẽ bị xử lý nghiêm.

Trận chung kết lượt về diễn ra vào 19h30 ngày 15/12 (thứ bảy) trên sân vận động Mỹ Đình sẽ quyết định đội nào giành chức vô địch giải bóng đá Đông Nam Á.