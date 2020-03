Hàng chục thanh niên ẩu đả, đâm ôtô

Hà NộiHai nhóm thanh niên đi trên ba ôtô đến điểm hẹn ở quận Hà Đông để giải quyết mâu thuẫn khiến một người bị thương.

Khoảng 21h45 ngày 30/3, nhóm của Nguyễn Đức Anh (29 tuổi) điều khiển hai xe ôtô đến khu vực đường Cầu Đơ, phường Quang Trung để giải quyết mâu thuẫn với nhóm khoảng 10 người của Thái (29 tuổi).

Hai nhóm thanh niên ẩu đả giải quyết mâu thuẫn Video sự việc. Video: Trung Sơn.

Đến điểm hẹn trước một tòa chung cư, hai bên điều khiển ôtô đâm vào nhau. Sau một hồi rượt đuổi, nhiều thanh niên ở hai nhóm xuống xe, lao vào ẩu đả. Cùng lúc này, nhiều tiếng nổ phát ra nghi do bắn súng.

Ba ôtô rời đi sau chừng 15 phút hỗn chiến. Tại hiện trường, nhiều mảnh kính, nhựa xe vỡ vụn. Nguyễn Hoài (29 tuổi, tài xế của nhóm Đức Anh) bị thương ở vùng bụng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Ngày 31/3, lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết đã triệu tập nhiều nghi can trong vụ ẩu đả tới làm việc và tiếp tục truy bắt những người liên quan. Nhà chức trách chưa thông tin tiếng nổ phát ra do súng hay từ đâu.