Hàng chục giang hồ đâm chém, ngăn xe cứu thương

Đêm 3/12 tại quán cà phê ở xã Nghi Phú (thành phố Vinh) xảy ra hỗn chiến giữa hàng chục thanh niên. Hậu quả, hai người bị đâm trọng thương.

Một trong hai nạn nhân trong vụ án. Ảnh: Ngọc Tú.

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn trước đó, Trương Quang An (40 tuổi, trú thành phố Vinh) đâm hai nhát dao vào Lê Anh Tuấn (33 tuổi). Bênh Tuấn, Hồ Viết Công (26 tuổi) xông vào đâm An.

Nhóm bạn của An và Tuấn lao vào hỗn chiến. Nhiều phát súng chỉ thiên vang lên. Khi An được đưa tới Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, nhóm Tuấn truy đuổi ngăn không cho xe vào phòng cấp cứu, đập phá phương tiện.

Công an thành phố Vinh sau đó phải điều động hàng chục người để vãn hồi trật tự.

Đêm 6/12, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh cho biết, cơ quan điều tra đang truy tìm và kêu gọi ba nghi can chính ra đầu thú gồm: Hồ Viết Công (26 tuổi), Cao Xuân Nam (25 tuổi) và Nguyễn Anh Tú (32 tuổi). Những người này bị xác định đã có hành vi cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng.

Theo nhà chức trách, hầu hết những người tham gia vụ hỗn chiến đều có tiền án, tiền sự, nhân thân phức tạp.